Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar-Özlem Öz çiftinden açıklama
Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasının ardından birçok fenomen hakkında inceleme başlatıldı. Bu isimler arasında yer alan ve haklarında 4 ayrı suçtan soruşturma başlatılan sosyal medya fenomeni Özlem Öz ve eşi Tayyar Öz, avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Çift açıklamasında, ''mal varlıklarının maddi değerinin birkaç kat abartıldığını'' ve "kamuoyunda infial yaratıp gözaltı ve tutuklama baskısı oluşturulduğunu'' savundu.
Polat ailesinin tutuklanmasının ardından mercek altına alınan isimlerden biri de Tayyar ve Özlem Öz çifti olmuştu.
Doktor Tayyar Öz ve eşi fenomen Özlem Öz hakkındaki iddialar