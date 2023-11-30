Haklarında soruşturma başlatılan Tayyar-Özlem Öz çiftinden açıklama

"RESMİ KAYIT VE EVRAKLARI MAKAMLARIN İLK DAVETİNDE SUNACAĞIZ"

''Müvekkillerin ticari hayatına dair resmi kayıt ve evrakları, soruşturma makamlarının ilk davetinde sunacağımızı, müvekkillerin soruşturma işlemlerinden kaçmalarını ya da saklanmalarını gerektirir hiçbir çekincelerinin olmadığını, resmi ikametgahlarında yaşantılarına devam ettiklerini, soruşturma işlemlerinde yetkili makamlara her türlü kolaylığın ve enformasyonun sağlanacağını şimdiden kamuoyuna ilan ediyoruz.'' denilen açıklamada ''Masumiyet Karinesi'ni hiçe sayarak, herkesçe malum şahsi menfaatleri doğrultusunda müvekkilleri medya önünde karalayanlar, ticari zararlarına sebep olanlar ve aile huzurunu kaçıranlar hakkında hukuki - cezai her türlü başvurunun gerçekleştirileceğini de belirtmek istiyoruz." ifadeleri yer aldı.