Haksızlık neden (Hala) bizi rahatsız ediyor?
Son günlerde ortaya çıkan sahte diploma skandalı ülke gündeminde bir numaraya çıktı ve toplu bir tepkiye yol açtı. Böyle bir olay acaba neden bu kadar fazla tepkiye yol açtı? Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hakan Türkçapar yazdı.
İnsanlık tarihi boyunca, adaletsizlik karşısında tepki vermek, pek çok toplumda görülen evrensel bir tepki. Bu eğilim o kadar güçlü ki, bazen bireyler kendi yaşamlarını riske atarak haksızlıkla mücadele ederler. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, bu evrensel eğilimin altında yatan psikolojik düzenekleri daha net olarak açığa çıkarmaya başladı.
Bu çalışmalardan biri de yıl içinde 2025 yılında European Journal of Social Psychology'de yayınlandı. Çalışma haksızlığa karşı çıkma eğiliminin kültürler arası nasıl işlediğini ve bu tepkinin sosyal psikolojik temellerini inceliyor. Bu çalışma, paradoks gibi görünen bir sonucu da gün yüzüne çıkardı, haksızlık kanıksanan bir şey değil: Yolsuzluğa daha fazla maruz kalan toplumlarda yaşayan insanlar, beklenmedik şekilde adaletsizliğe karşı daha sert tepkiler gösterebilmektedir.