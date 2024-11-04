Halde 40, markette 87 lira: Bazı ürünlerde makas 4 katı aştı
Adana'da meyve-sebze halinde 40 liraya satılan salatalığın marketteki fiyatı, 87 lirayı buldu. Halde 30 liraya satılan domatesin fiyatı, markette 64 lira olurken; halde 4 liraya satılan limonun market fiyatı, 17 liraya kadar çıktı.
Verimli tarım arazilerinde dört mevsim, her çeşit ürünü yetiştiren Çukurova'da; sofraların vazgeçilmezi olan salatalık, domates ve limon, ilk durağı olan meyve-sebze halinden pazar ve market raflarına gönderiliyor.