Halepçe katliamının üzerinden 37 yıl geçti: Halepçe katliamı ne zaman oldu?

SADDAM SALDIRIDAN HABERİ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Irak, 1980'de İran ile girdiği 8 yıl süren savaşta, kendisine muhalif olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğine (KYB) bağlı Peşmergelerle de savaşıyordu.



Saddam, İran güçlerinin Peşmergelerle Halepçe'yi kontrol ettiğini öğrenmesi üzerine saldırı talimatı verdi. Baas rejimi, İran ve Peşmerge güçlerini püskürtmek için Halepçe'ye savaş uçaklarının taşıdığı kimyasal silah içeren bombalarla saldırdı.



ABD'nin 2003'teki işgalinden sonra yakalanan Saddam ise mahkeme sırasında Halepçe'ye kimyasal saldırıdan haberdar olmadığını ve olayı sadece medyadan duyduğunu öne sürdü.