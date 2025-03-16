Halepçe katliamının üzerinden 37 yıl geçti: Halepçe katliamı ne zaman oldu?
Irak'ta Saddam Hüseyin'in talimatıyla Halepçe kentine düzenlenen ve 5 bin kişinin hayatını kaybettiği kimyasal saldırının üzerinden 37 yıl geçerken, katliamın izleri ise sakat kalan ve yakınlarını kaybeden binlerce kişi için hala devam ediyor.
Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, İran-Irak Savaşı döneminde Kürtlere karşı başlattığı Enfal Hareketi'nin son aşamasında Halepçe saldırısını gerçekleştirdi.
Baas rejimi lideri Saddam, savaşta İran'a destek vermekle suçladığı Halepçe’nin kimyasal silahlarla bombalanması talimatını verdi.
Saddam'ın talimatı üzerine "Kimyasal Ali" olarak tanınan kuzeni Ali Hasan el-Mecid'in komutasında 16 Mart 1988'de İran sınırına çok yakın bir mesafede yer alan ve o dönem küçük bir ilçe olan Halepçe'ye hardal ve sarin gazlarının bulunduğu bombalarla saldırı yapıldı.