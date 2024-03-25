Halfeti Belediyesi hangi partide? Halfeti Belediye başkanı kimdir? Halfeti Belediye başkan adayları
Halfeti Belediyesi hangi partide? Halfeti Belediye Başkanı kimdir? Halfeti Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Halfeti Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Halfeti Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Halfeti yerel seçim sonuçları..
HALFETİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesini 11.172 alınan oy ve %54.92 oy oranı ile AK Parti adayı Şeref Albayrak kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%54.92
- HDP%37.56
- Saadet Partisi%3.37
- CHP%2.61
- İyi Parti%1.20
- BTP%0.33