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Halfeti Belediyesi hangi partide? Halfeti Belediye başkanı kimdir? Halfeti Belediye başkan adayları

Halfeti Belediyesi hangi partide? Halfeti Belediye Başkanı kimdir? Halfeti Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Halfeti Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Halfeti Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Halfeti yerel seçim sonuçları..

Halfeti Belediyesi hangi partide? Halfeti Belediye başkanı kimdir? Halfeti Belediye başkan adayları - 1

HALFETİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın  Halfeti Belediyesini 11.172 alınan oy ve %54.92 oy oranı ile AK Parti adayı Şeref Albayrak kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%54.92
  • HDP%37.56
  • Saadet Partisi%3.37
  • CHP%2.61
  • İyi Parti%1.20
  • BTP%0.33

TÜRKİYE HABERLERİ

Halfeti Belediyesi hangi partide? Halfeti Belediye başkanı kimdir? Halfeti Belediye başkan adayları - 2

HALFETİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Halfeti Belediyesi Başkanı Şeref Albayrak Kimdir?

1985 yılında Erzurum'un Oltu İlçesinde doğdu. 2004 yılında Aydın Kuyucak Lisesini, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi.

Pamukkale Üniversitesinde "Siyaset Bilimi" alanında yüksek lisans yapmış olan Şeref ALBAYRAK, 2010 yılında girdiği Kaymakamlık sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği Mesleğine giriş yaptı.

2010-2013 yılları arasında Kaymakam adaylığı stajını yüksek dereceyle tamamlayıp 2013 yılında Denizli Çameli Kaymakamlığına atandı. 

 2016 yılında Halfeti ilçesinde göreve başladı. 2016 yılının Aralık ayında Belediye Başkan Vekilliği görevini de üstlenerek, bu süreç boyunca Kaymakamlık ve Belediye Başkan Vekilliği görevini yerine getirdi.

2019 Yerel Seçimleri için Halfeti İlçesinde Ak Parti'den Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi ve 31 Mart 2019’da Halfeti Belediye Başkanı olarak seçildi.

Halen Halfeti Belediye Başkanlığı görevini yürütmekte olan Şeref ALBAYRAK, ileri derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

Halfeti Belediyesi hangi partide? Halfeti Belediye başkanı kimdir? Halfeti Belediye başkan adayları - 3

HALFETİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ŞEREF ALBAYRAK
  • HASAN DURMAZ
  • OĞUZ HAN ÇETİNTAŞ
  • NİHAT ARSLAN
  • MEHMET KARAYILAN
  • SALİH KAYIKÇI
  • ADNAN BENGÜ
  • SAİT ESEN
  • SUAT KART
Halfeti Belediyesi hangi partide? Halfeti Belediye başkanı kimdir? Halfeti Belediye başkan adayları - 4

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