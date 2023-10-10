Halfeti'de "ucube" otelin yıkımında gerginlik
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde mimari yapıyla uyuşmadığı ve izinsiz yapıldığı gerekçesiyle yıkılmasına karar verilen "ucube" olarak nitelendirilen 4 katlı 3 yıldızlı otelin yıkımında gerginlik çıktı. İş makineleriyle otelin bir bölümü yıkıldı. Yaşanan gerginlik üzerine ekipler yıkıma ara vererek bölgeden ayrıldı.
Yapımı 2000 yılında tamamlanan Birecik Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla Halfeti’nin yüzde 80’i su altında kaldı.
Çoğu çiftçilik yapan ilçe sakinlerinin büyük bölümü, evlerinin su altında kalmasının ardından 15 kilometre uzaklıkta kurulan yeni yerleşim merkezine taşındı.