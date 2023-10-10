Halfeti'de "ucube" otelin yıkımında gerginlik

Taş mimarisiyle yapılmış evlerin ve camilerin su altında kaldığı ilçe, aradan geçen süre içerisinde doğal güzelliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya başladı.

Şimaliye Mahallesi’nde ilçenin doğal güzelliklerine hakim bir noktada mülkiyeti Halfeti Belediyesi’ne ait 21 bin 519 metrekarelik arazide CHP’den seçilen daha sonra partisinden istifa ederek BDP'ye katılan Mahmut Özdemir’in başkanlığı döneminde 25 Mart 2014'te gerçekleştirilen protokolle arazi, 20 yıllığına iş adamı Ahmet Ö.’ye ait turizm firmasına 62 bin lira bedelle kiralandı.