Halı sahada faul cinayetinde haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis

Kuşçu ve Çetin’in yakınlarının da kavgadan haberdar olması sonrası birbirlerine komşu olan 2 aile arasında bu kez evlerinin önünde kavga çıktı. Fahri Çetin’in ağabeyi Osman Çetin ise otomobili ile olay yerine gelerek av tüfeğiyle Eren Kuşçu’ya ateş açtı. Kuşçu da bu sırada Osman Çetin’e taş atarak yaraladı.

Saçmaların isabet ettiği Eren Kuşçu yaralanırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eren Kuşçu’yu Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Kuşçu, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.