Halı sahada faul cinayetinde haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis
Kayseri’de halı saha maçında kardeşi Fahri Çetin’e faul yapıldığı iddiasıyla tartıştığı Eren Kuşçu’yu av tüfeğiyle vurarak öldüren ağabey Osman Çetin, haksız tahrik indirimiyle 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kardeşi Fahri Çetin’in ise beraatine hükmedildi.
Halı sahada kardeşine faul yapan kişiyi av tüfeğiyle öldüren Fahri Çetin’in yargılandığı davada karar açıklandı.
Olay, geçen yıl 22 Mayıs günü saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Fahri Çetin ile Eren Kuşcu, halı saha maçı oynadıkları sırada, Eren Kuşçu’nun “faul” yaptığı gerekçesiyle tartıştı. Bir süre sonra mahalleye bağlı Yalova Sokak’ta karşılaşan ikili yeniden tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.