Halı sahada röveşata canından ediyordu: Eşinin ısrarıyla doktora gidince gerçek ortaya çıktı

Adana’da halı sahada röveşata çekmek isteyen bir kişi ölümden döndü.

İnşaat Mühendisi Hasan Karakuş, geçen haziran ayında arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken röveşata atmaya çalıştı.

Bu sırada Karakuş kafasını yere vurdu ancak önemsemeyip maça devam etti.