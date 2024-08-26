Halı sahada röveşata canından ediyordu: Eşinin ısrarıyla doktora gidince gerçek ortaya çıktı
Adana’da yaşayan Hasan Karakuş isimli kişi, arkadaşlarıyla birlikte gittiği halı sahada röveşata çekmeye çalışınca ölümden döndü. Kafasına yere çarpan Karakuş önce durumu önemsemedi. Ancak bir süre sonra Karakuş’ta konuşma bozukluğu oluşmaya başladı. Eşinin ısrarıyla doktora giden adamın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Karakuş, ameliyatla sağlığına kavuştu.
Adana’da halı sahada röveşata çekmek isteyen bir kişi ölümden döndü.
İnşaat Mühendisi Hasan Karakuş, geçen haziran ayında arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken röveşata atmaya çalıştı.Bu sırada Karakuş kafasını yere vurdu ancak önemsemeyip maça devam etti.