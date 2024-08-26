Halı sahada röveşata canından ediyordu: Eşinin ısrarıyla doktora gidince gerçek ortaya çıktı

Adana’da yaşayan Hasan Karakuş isimli kişi, arkadaşlarıyla birlikte gittiği halı sahada röveşata çekmeye çalışınca ölümden döndü. Kafasına yere çarpan Karakuş önce durumu önemsemedi. Ancak bir süre sonra Karakuş’ta konuşma bozukluğu oluşmaya başladı. Eşinin ısrarıyla doktora giden adamın beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Karakuş, ameliyatla sağlığına kavuştu.

Halı sahada röveşata canından ediyordu: Eşinin ısrarıyla doktora gidince gerçek ortaya çıktı - 1

Adana’da halı sahada röveşata çekmek isteyen bir kişi ölümden döndü.

İnşaat Mühendisi Hasan Karakuş, geçen haziran ayında arkadaşlarıyla halı sahada maç yaparken röveşata atmaya çalıştı.

Bu sırada Karakuş kafasını yere vurdu ancak önemsemeyip maça devam etti.

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Halı sahada röveşata canından ediyordu: Eşinin ısrarıyla doktora gidince gerçek ortaya çıktı - 2

GÜNLER SONRA KONUŞMASI BOZULMAYA BAŞLADI

Eve gittiğinde eşi Şükriye Karakuş’a durumu anlatan Karakuş, eşinin ısrarlarına rağmen hastaneye gitmedi.

Aradan geçen 1 aylık süreçte oluşan kişilik ve konuşma bozuklukları üzerine Şükriye Karakuş eşini hastaneye götürdü.

Halı sahada röveşata canından ediyordu: Eşinin ısrarıyla doktora gidince gerçek ortaya çıktı - 3

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan tetkikler sonucu Karakuş’un beyin kanaması geçirdiği teşhisi konuldu.

Bunun üzerine aile doktora başvurdu.

Ameliyat edilen Karakuş, 2 haftalık sürecin ardından sağlığına kavuştu ve işinin başına döndü.

Halı sahada röveşata canından ediyordu: Eşinin ısrarıyla doktora gidince gerçek ortaya çıktı - 4

Karakuş yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Röveşata atmaya çalışırken kafamı yere vurdum. Daha sonrasında maça devam ettim. Aradan 1 ay geçti ve eşimin ısrarıyla doktora gittim. Beyin kanaması geçirmişim. Ameliyat oldum, sağlığıma kavuştum.”
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