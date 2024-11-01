Halı sahadan dönerken serseri kurşunun hedefi oldu

"15 GÜNDE 3 DEFA OLAY OLMUŞ BUNUN ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Hayatını kaybeden gencin babası Tanju Mutluay, "Ben iş nedeniyle Bodrum’daydım. Saat 02.30’da telefon geldi. Onun üzerine iş arkadaşım beni buraya getirdi.

Oğlumun vurulduğunu burada öğrendim, bana kaza dediler. Hastaneye geldiğimde abim bana dedi ki; ‘olay öyle değil, yorgun mermi gelmiş’. O zaman zaten dünyam yıkıldı. Yorgun mermiler bitmiyor. Daha önce başka canlar da yandı, bu hala devam ediyor.

Dün akşam yine aynı yerde, aynı olay yeri ekibi varmış. Ben şimdi onun ölüsünü öptüm. Ben çocuğuma her şeyi öğrettim. Muhammet herkesi arar, hatırını sorardı. Mahallemdeki berber bana dedi ki; ‘Kapıdan geçen insanlar selam vermezken, Muhammet gelirdi, nasıl olduğumu sorardı’. Benim oğlum çiçek gibiydi.

O mahallede 15 günde 3 defa olay olduğunu söyleyen Tanju Mutluay, " Bunun önüne geçilmeli, sonu gelsin ve başka babaların canı yanmasın. Ben inanıyorum ki, bunlar yakalanacak. Cezalarını alacaklar." dedi.