Halı sahadan dönerken serseri kurşunun hedefi oldu
İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeyken husumetlisini gören kişiler kurşun yağdırdı. Saldırı sırasında halı sahadan dönen 19 yaşındaki Muhammet Mutluay vurularak hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 23.00 sıralarında Küçükçekmece Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, 10 gün önce aralarında sorun yaşadıkları ve ayağından yaraladıkları kişiyi cadde üzerinde gören saldırganlar, onu vurmak için kurşun yağdırdı.
Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya giden 19 yaşındaki Muhammet M. araç içerisinde başından vuruldu.