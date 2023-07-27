Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazası: 2 yaralı (Şoförün kaçtığı iddia edildi)

İstanbul Haliç Köprüsü’nde sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yol temizleme aracına çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Öte yandan kaza yapan otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazası: 2 yaralı (Şoförün kaçtığı iddia edildi) - 1

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde sabah 05.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edirne yönünde ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 FPC 576 plakalı otomobil, aynı yönde giden yol temizleme aracına arkadan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazası: 2 yaralı (Şoförün kaçtığı iddia edildi) - 2

Kazada otomobilin yolcu koltuğunda bulunan kadın ile yol temizleme aracının şoförü yaralandı. Otomobilin sürücüsünün ise kazanın ardından otomobili terk ederek olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.

Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazası: 2 yaralı (Şoförün kaçtığı iddia edildi) - 3

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralı kadını bulunduğu yerden kurtarırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazası: 2 yaralı (Şoförün kaçtığı iddia edildi) - 4

Kaza nedeniyle Edirne yönünde bir süre trafik oluştu. Köprünün üzerinde ilerleyemeyen sürücüler, polisin kapattığı yolda ters yönde dönerek Haliç Köprü yan yola geçti.

Kazaya karışan araçların kaldırılması ile D-100 Karayolu'nun trafiği normal seyrine döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

 

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