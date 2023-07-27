Haliç Köprüsü üzerinde trafik kazası: 2 yaralı (Şoförün kaçtığı iddia edildi)
İstanbul Haliç Köprüsü’nde sabah saatlerinde bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeki otomobil, yol temizleme aracına çarptı. Kazada, 2 kişi yaralandı. Öte yandan kaza yapan otomobil sürücüsünün kazanın ardından olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.
D-100 Karayolu Haliç Köprüsü üzerinde sabah 05.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Edirne yönünde ilerleyen ve sürücüsü tespit edilemeyen 34 FPC 576 plakalı otomobil, aynı yönde giden yol temizleme aracına arkadan çarptı.