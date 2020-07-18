Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışması başladı. Köprüde trafik yoğunluğuna neden olan çalışmalar havadan görüntülendi.

DHA 18.07.2020 - 10:15

Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması - 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü'nde bir ay boyunca 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın ilk etabı başladı.
Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması - 2
Gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı.
Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması - 3
İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.
Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması - 4
Bir ay boyunca sürecek olan çalışmalar havadan görüntülendi. Çalışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması - 5
Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması - 6
Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması - 7
Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması - 8
Haliç Köprüsü'nde bir ay sürecek yol çalışması - 9

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