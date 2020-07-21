Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan çalışmalar nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

DHA 21.07.2020 - 08:43 | Son Güncelleme : 21.07.2020 - 08:46

Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - 1
İBB Alt Yapı Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18 Temmuz 2020 tarihinde Haliç Köprüsü üzerinde başlatılan ve yapımı devam eden çalışmalar nedeniyle haftanın ikinci iş günü sabahın erken saatlerinde Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - 2
Çalışmalar nedeniyle trafik tek şeride düşürüldü. Trafik, zaman zaman durma noktasına gelirken araç kuyrukları Edirnekapı'ya kadar uzandı.
Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - 3
Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - 4
Haliç Köprüsü'nde trafik yoğunluğu - 5

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