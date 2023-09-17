Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı

İstanbul’da D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkisinde iki sürücü arasında çıkan yol tartışmasında tekme ve yumruklar konuştu. D-100’ün ortasında çıkan kavgada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanındakilerin, diğer sürücüye saldırdığı anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.

Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı - 1

İstanbul D-100 Karayolu Haliç Köprüsü mevkisinde başlayan tartışma, Mecidiyeköy’e gelindiğinde kavgaya dönüştü. D-100’ün orasında devam eden kavgada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındakiler, diğer sürücüye saldırdı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı - 2

Olay, Zincirlikuyu yönnüde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Kadıköy yönüne seyir halinde olan iki sürücü arasında, Haliç Köprüsü’nü geçtikten sonra yol verme tartışması yaşandı.

Mecidiyeköy yol ayrıma gelen iki sürücü trafiğin yavaşladığı anlarda da tartışmaya devam etti.

Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı - 3

Sürücülerin yanlarındaki yolcular da tartışmaya dahil oldu.

Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanındakiler otomobil sürücüsünün yanına gelerek aracı tekmelemeye başladı.

Hafif ticari araç sürücüsü ve yanındakiler otomobilin camlarını da yumrukladı.

Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı - 4

Otomobil sürücüsü kaçmaya çalışsa da fazla uzaklaşamadı.

Trafiğin yavaşlamasını fırsat bilen şüpheliler, bir süre sonra otomobilin camını kırıp sürücüye yumruk ve tekme atmaya başladı.
Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı - 5

Araç sürücüsü ise, bir yandan kendini savunmaya çalıştı bir yandan da yaşananları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.

Kavganın ardından araçlarından inen taraflar bir süre daha tartışmaya devam etti.
Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı - 6

Tartışma yeniden küfürlü kavgaya dönüştü.

Birbirlerine tekme ve yumruklarla saldıran tarafların kavga ettiği anlar yoldan geçen bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.
Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı - 7

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi/

Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı - 8

Saldırıya uğrayan 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, saldırıya uğrayan sürücünün otomobilinde hasar meydana geldi.

Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı - 9
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