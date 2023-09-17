Haliç’te başlayan tartışma Mecidiyeköy’de kavgaya dönüştü | D-100’ün ortasında tekmeli yumruklu saldırı
İstanbul’da D-100 Karayolu Mecidiyeköy mevkisinde iki sürücü arasında çıkan yol tartışmasında tekme ve yumruklar konuştu. D-100’ün ortasında çıkan kavgada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanındakilerin, diğer sürücüye saldırdığı anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerası tarafından kaydedildi.
İstanbul D-100 Karayolu Haliç Köprüsü mevkisinde başlayan tartışma, Mecidiyeköy’e gelindiğinde kavgaya dönüştü. D-100’ün orasında devam eden kavgada hafif ticari araç sürücüsü ile yanındakiler, diğer sürücüye saldırdı.