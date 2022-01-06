Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi

Hristiyan inancına göre Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022. yıl dönümü, Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen ayin ve Haliç'te düzenlenen haç çıkarma töreniyle kutlandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 06.01.2022 - 14:40

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 1

İstanbul Haliç’te Hz. İsa'nın doğumu ve vaftiz edilişinin 2022'nci yıl dönümü nedeniyle denizden haç çıkarma töreni yapıldı. 

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 2

Fener Rum Patriği Bartholomeos patrikhane içindeki Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen töreni yönetti.

Sabah 09.00'da başlayan törende dualar edildi.

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 3

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Patrikhane çevresinde geniş güvenlik önlemi alınırken, ayini izlemek için gelenlere HES kodu sorgulaması yapıldı.

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 4

Ziyarete gelenler mum yakarak ayinin düzenlendiği alana geçip dualara eşlik etti.

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 5

Yaklaşık 4 saat süren ayinin ardından Bartholomeos ile ayine katılanlar, kortej halinde Haliç sahiline yürüdü.

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 6

Patrik Bartholomeos'un buradan suya attığı haçı çıkarmak için 10 kişi denize atladı.

Galip Yavuz, bu yıl haç çıkarmayı başaran kişi oldu.

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 7

5 senedir haç çıkarma törenine katıldığını söyleyen Yavuz, "Çok mutluyum. Hepinize kardeşlik ve sevgi dolu bir yıl diliyorum." dedi.

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 8

Haç çıkarma töreni çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 9

Etkinlik sırasında deniz polisi de 2 tekneyle denizden güvenlik önlemi aldı.

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 10

Balat'taki törenle eş zamanlı olarak Kuzguncuk, Büyükada ve Yeşilköy'de de haç çıkarma törenleri düzenlendi.

Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 11
Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 12
Haliç'te haç çıkarma töreni düzenlendi - 13

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