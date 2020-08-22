Haliç'te suyun rengi değişti

İstanbul'da Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü gözlendi.

Anadolu Ajansı 22.08.2020 - 16:09 | Son Güncelleme : 22.08.2020 - 16:57

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Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.
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Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile Eyüpsultan Silahtarağa mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekiyor.
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Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.
Haliç'te suyun rengi değişti - 4
Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.
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Haliç'te suyun rengi değişti - 6
Haliç'te suyun rengi değişti - 7
Haliç'te suyun rengi değişti - 8
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Haliç'te suyun rengi değişti - 12

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