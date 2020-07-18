Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı)

Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışması başladı. Çalışma sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğunluğa neden oldu.

DHA 18.07.2020 - 10:15 | Son Güncelleme : 18.07.2020 - 14:55

Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 1
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü'nde bir ay boyunca 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın ilk etabı başladı.


Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 2
Gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı.

Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 3
İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.


Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 4
Çalışmalar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 5
Edirnekapı istikametinden gelenler uzun araç kuyruğuyla karşılaştı.
Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 6
Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 7
Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 8
Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 9
Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 10
Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 11
Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı) - 12

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