Haliç'te trafik yoğunluğu (1 ay sürecek çalışma başladı)
Haliç Köprüsü'nde İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve bir ay sürecek olan bakım ve onarım çalışması başladı. Çalışma sabah saatlerinden itibaren bölgede yoğunluğa neden oldu.
Abone ol
Paylaş
DHA 18.07.2020 - 10:15| Son Güncelleme : 18.07.2020 - 14:55
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Altyapı Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Haliç Köprüsü'nde bir ay boyunca 18 Temmuz ile 18 Ağustos tarihleri arasında 4 aşamalı gerçekleştirilecek olan çalışmanın ilk etabı başladı.
Gece saatlerinde başlayan çalışmanın birinci etabında Edirnekapı-Okmeydanı istikametinde 2 şeritli yolun sağ şeridi, 7 gün boyunca kapatıldı.
İkinci aşamada aynı yolun sol şeridi yine 7 gün boyunca kapalı olacak.
Çalışmalar nedeniyle sabah saatlerinden itibaren bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
Edirnekapı istikametinden gelenler uzun araç kuyruğuyla karşılaştı.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.