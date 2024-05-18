Haliç'te yelken ve kanolardan 19 Mayıs korteji

Ailesi ile beraber yelkenliye binen İnan Güney dümenin başına geçti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının karada olduğu gibi denizde de coşkuyla kutlandığını belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Güney, “Beyoğlu'nda meydanlarda, parklarda konserlerle, tiyatrolarla yaşatmak istediğimiz 19 Mayıs coşkusunu bugün denizlerde de yaşadık. Beyoğlu'nun gençlerini yelken deneyimlemesi için İBB Haliç Su Sporları Merkezine davet ettik. Bugün yine parklarda tiyatro gösterilerimiz, yarın akşam ise Candan Erçetin konseri olacak. İsteğimiz artık Beyoğlu da milli bayramları coşkuyla yaşasın, Ata'sını ansın ve O'nu anlasın. Ben çok mutluyum ve gururluyum. Beşiktaş ve Şişli ilçelerimiz de yanımızda, destekçimiz. Birlikte ulusal bayramları çok daha coşkuyla kutlayacağımız günler diliyorum." diye konuştu.