Haliç'te yelken ve kanolardan 19 Mayıs korteji
Bu yıl ilk kez Beşiktaş, Beyoğlu ve Şişli Belediyeleri tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Beyoğlu Belediyesi Haliç Deniz Festivali'ne ev sahipliği yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Su Sporları Merkezinde düzenlenen etkinlikte yelken, deniz küreği, kano yapan sporcular denizde Türk bayraklarıyla kortej oluşturdu, korteje balıkçı tekneleri de eşlik etti.
İBB Haliç Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.