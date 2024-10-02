Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi
Süper Lig'de MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da yargılandığı dava sürüyor. Adli Tıp Kurumu'ndan istenen rapor, dava dosyasına girerken mahkeme, adli tıp raporuna karşı savunma hazırlamaları için sanık avukatlarına süre verip duruşmayı 14 Ekim'e erteledi.
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında eski Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Halil Umut Meler ile tutuksuz sanıklar Faruk Koca, Kenan Çelikkaya, Şahin Yunus Şahin ve Osman Erkam Can katılmazken taraf avukatları salonda hazır bulundu.