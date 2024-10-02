Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı davası ertelendi

Ankara Adli Tıp Kurumunca hazırlanan rapora da yer verilen iddianamede, Meler'in başının sağ tarafından darbeye bağlı birden fazla yara olduğu belirtildi.

Hakem Meler'in sol göz çukurunun altında fiziksel travmaya bağlı morluk oluştuğu ifade edilen raporda, "Elmacık ve göz çevresindeki kemiklerde hassasiyet, omurganın boyun içinde kalan sağ bölümündeki yumuşak dokuda hassasiyet ile sağ dizde sıyrık ve ödem hassasiyetinin mevcut olduğu tespit edilmiştir." açıklandı.

Raporda, yaralanmanın yaşamı tehlikeye sokan bir durum bulunmadığı, ancak basit tıbbi müdahaleyle giderebilecek ölçüde hafif olmadığı, kemik kırığına neden olduğu, kırığın yaşam fonksiyonlarını orta derecede etkilediği hususları tespit ve mütalaa edildiği belirtildi.