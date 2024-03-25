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Haliliye Belediyesi hangi partide? Haliliye Belediye başkanı kimdir? Haliliye Belediye başkan adayları

Haliliye Belediyesi hangi partide? Haliliye Belediye Başkanı kimdir? Haliliye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Haliliye Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Haliliye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Haliliye yerel seçim sonuçları..

Haliliye Belediyesi hangi partide? Haliliye Belediye başkanı kimdir? Haliliye Belediye başkan adayları - 1

HALİLİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesini 104.365 alınan oy ve  %65.48 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Canpolat kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%65.48
  • Saadet Partisi%31.37
  • İyi Parti%1.69
  • BBP%0.53
  • DP%0.45
  • BTP%0.34
  • Diğer%0.14

TÜRKİYE HABERLERİ

Haliliye Belediyesi hangi partide? Haliliye Belediye başkanı kimdir? Haliliye Belediye başkan adayları - 2

HALİLİYE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Haliliye Belediyesi Başkanı Mehmet Canpolat Kimdir?


15 Ekim 1979 yılında Şanlıurfa’da doğdu. Haliliye ilçesindeki ilk, orta ve lise eğitiminden sonra 2001 yılında Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesinde, Yüksek Lisans öğrenimini başarıyla tamamladı.

Şanlıurfa’nın ilk akredite veteriner hekimi olarak klinik açtı. İş hayatında kardeşleri ile birlikte esnaflık yaptı.

Aktif siyasi hayatına AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kollarında başladı. İlk olarak, 2003-2009 yıllarında AK Parti Şanlıurfa İl Gençlik Kollarında 2 dönem başkan yardımcılığı görevini sürdürdü.

2009-2014 tarihlerinde ise AK Parti Şanlıurfa İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İlçe Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.

Bu görevlerinin yanı sıra Şanlıurfa’daki yerel ve genel seçimlerde 3 dönem 2009, 2010, 2011 yıllarında İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Şanlıurfa İl Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkanlığı görevini üstlendi.

19 Aralık 2014 yılından itibaren 2 dönem, Şanlıurfa’nın en büyük seçmen sayısına sahip olan merkez Haliliye ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı görevinde bulundu.

Orta düzeyde İngilizce bilmekte olup evli ve 3 çocuk babasıdır.

Haliliye Belediyesi hangi partide? Haliliye Belediye başkanı kimdir? Haliliye Belediye başkan adayları - 3

HALİLİYE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • MEHMET CANPOLAT
  • ALİ EROĞLU
  • KADİR ÖZSOY
  • MEHMET GÜNEŞ
  • İBRAHİM HALİL YAVUZ
  • VEDAT DOĞAR
  • SUPHİ YİLANCI
  • MEHMET KAYA
  • SERCAN ŞENER
  • AYGÜL GÖREN
  • MEHMET EMİN KANCUR
  • MURAT KIZILKAYA
  • FUNDA BAKIŞ
  • YAKUP ESMER
  • REYHAN AKÇURA
  • MEHMET ÖRGEN
  • HİDAYET HÜLAGÜ
  • OSMAN YILDIRIM
Haliliye Belediyesi hangi partide? Haliliye Belediye başkanı kimdir? Haliliye Belediye başkan adayları - 4

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