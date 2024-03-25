Haliliye Belediyesi hangi partide? Haliliye Belediye başkanı kimdir? Haliliye Belediye başkan adayları
Haliliye Belediyesi hangi partide? Haliliye Belediye Başkanı kimdir? Haliliye Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Haliliye Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Haliliye Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Haliliye yerel seçim sonuçları..
HALİLİYE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye Belediyesini 104.365 alınan oy ve %65.48 oy oranı ile AK Parti adayı Mehmet Canpolat kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%65.48
- Saadet Partisi%31.37
- İyi Parti%1.69
- BBP%0.53
- DP%0.45
- BTP%0.34
- Diğer%0.14