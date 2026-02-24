Halit Yukay davası. Kıvanç Tatlıtuğ: Ertesi gün ise benim yanıma geldiğini planlıyordu

"Arel 7" isimli kuru yük gemisinin birinci kaptanı C.T, 2005 yılından beri aynı firmada kaptan olarak görev yaptığını söylemiş, daha önce başına böyle bir olay gelmediğini iddia etmişti.

C.T., "“Olay günü saat 16.45'de vardiyayı teslim almaya gittim. Vardiyayı teslim aldıktan sonra cihazları kontrol ettim. Radar ve diğer cihazlarımızda bir problem yoktu. 3 gemi arka arkaya seyir halindeydik. Aramızda yaklaşık 1,5 saatlik mesafe vardı. Bu sırada herhangi bir radar veya telsizden ikaz gelmedi. Seyir sırasındayken geminin sol tarafında çöp gibi şeyler gördüm. Denize atılmış çöp parçaları olarak değerlendirdim. Daha sonra geminin sağ tarafında tahta parçalarını görünce manevra yaptım. Manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum ama ben hiçbir cisme çarpmadım. Emin olmak için manevra yaptığım sırada tahta parçaları gördüm. Herhangi bir kaza kanaati oluşmadı." ifadelerini kullanmıştı.