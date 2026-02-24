Halit Yukay davası. Kıvanç Tatlıtuğ: Ertesi gün ise benim yanıma geldiğini planlıyordu
Balıkesir'de teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili davada, Yukay ile son telefonda konuşan isim olan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, mahkemede "Ertesi gün ise benim yanıma geldiğini planlıyordu." dedi.
Balıkesir'de 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüyle ilgili 10 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor.
Kazanın olduğu an Yukay ile telefonda görüştüğü tespit edilen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un tanık olarak dinlenilmesine karar verilmişti.
TATLITUĞ ADLİYEDE
Ünlü oyuncu, bugün tanık sıfatı ile hakim karşısına çıkarak bildiklerini anlatmak üzere Balıkesir'in Erdek ilçesinde bulunan adliye binasına geldi.
Tanık olarak dinlenen Tatlıtuğ, merhum ile 4 Ağustos'ta telefonda görüştüğünü ve ailecek tatil planladıklarını ifade etti. “Kendisinden bir tekne aldım. Bu süreden önce ve bu süreden sonra da tekne aldıktan sonra da çok yakın bir dostluğumuz söz konusu oldu.” diye konuşan Tatltuğ, Yukay'ın kendisinin yanına geleceğini dile getirdi.
Tatlıtuğ şöyle devam etti:
“Benim anladığım dümen başındayken telefonlara cevap veremedi. Sonra o bana döndü, telefonu açtı. Çok kısa bir görüşmemiz oldu. Kendisi gayet keyfi yerindeydi. Kendisi gayet olumlu, pozitif durumdaydı. Kısa bir görüşmemiz oldu.”
“SON GÖRÜŞMEMİZ OLDU”
Tatlıtuğ, Yukay'dan lokasyon istediğini ancak sinyal kesintisi nedeniyle görüşmenin sonlandığını dile getirdi.
BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA NE OLMUŞTU?
"Arel 7" isimli kuru yük gemisinin birinci kaptanı C.T, 2005 yılından beri aynı firmada kaptan olarak görev yaptığını söylemiş, daha önce başına böyle bir olay gelmediğini iddia etmişti.
C.T., "“Olay günü saat 16.45'de vardiyayı teslim almaya gittim. Vardiyayı teslim aldıktan sonra cihazları kontrol ettim. Radar ve diğer cihazlarımızda bir problem yoktu. 3 gemi arka arkaya seyir halindeydik. Aramızda yaklaşık 1,5 saatlik mesafe vardı. Bu sırada herhangi bir radar veya telsizden ikaz gelmedi. Seyir sırasındayken geminin sol tarafında çöp gibi şeyler gördüm. Denize atılmış çöp parçaları olarak değerlendirdim. Daha sonra geminin sağ tarafında tahta parçalarını görünce manevra yaptım. Manevra yaparken can simidine benzer bir şey gördüğümü hatırlıyorum ama ben hiçbir cisme çarpmadım. Emin olmak için manevra yaptığım sırada tahta parçaları gördüm. Herhangi bir kaza kanaati oluşmadı." ifadelerini kullanmıştı.
NE OLMUŞTU?
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta Graywolf isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay hayatını kaybetmişti.
Yukay'ın cenazesi günlerce süren araştırmalar sonucu Marmara Denizi'nin derinliklerinde ulaşılmıştı.
Yapılan araştırmalar sonucunda aynı güzergahta seyreden yük gemisi Arel-7'nin kaptanı Cemal T. (61) gözaltına alınarak tutuklanmıştı ve itiraz sonrası serbest bırakılmıştı.