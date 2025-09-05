Halit Yukay mavi saati sayesinde bulunmuş: Karın kısmındaki darbe ölümüne neden olmuş olabilir

İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeninin sol kolundaki mavi kordonlu saatten teşhit edildiği ortaya çıktı. Yukay’ın, teknesi kaza kırıma uğradığı anda karın kısmından aldığı darbeyle hayatını kaybettiği değerlendirildi. İş insanının kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

Halit Yukay mavi saati sayesinde bulunmuş: Karın kısmındaki darbe ölümüne neden olmuş olabilir - 1

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cesedi dün çıkarıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Halit Yukay mavi saati sayesinde bulunmuş: Karın kısmındaki darbe ölümüne neden olmuş olabilir - 2

SAATİNDEN TESPİT EDİLDİ

Deniz polisi tarafından ilk olarak 23 Ağustos’ta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 28-29 Ağustos’ta iki kez, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı.

Deniz dibindeki görüntülemede, sol kolunda mavi kordonlu saat olduğu görülen cenazenin Yukay’a ait olup olmadığı, Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle Yalova Limanı’ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırıldı.

Buradaki güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede de aynı saatin iş insanının sol kolunda olduğu tespit edildi.

Halit Yukay mavi saati sayesinde bulunmuş: Karın kısmındaki darbe ölümüne neden olmuş olabilir - 3

KARIN BOŞLUĞUNDA HASAR

Yukay’ın cesedinin şişip su yüzüne çıkmamasının nedeninin ise karın boşluğunun parçalanmış olmasından kaynaklandığı kaydedildi. Cenazenin deniz dibinde sıkıştığı ya da takıldığı bir unsur olmadığı belirtildi.

Yukay’ın, teknesi kaza kırıma uğradığı anda karın kısmından aldığı darbeyle hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Halit Yukay mavi saati sayesinde bulunmuş: Karın kısmındaki darbe ölümüne neden olmuş olabilir - 4

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDEN SONRA BELLİ OLUCAK

Arel 7 isimli kuru yük gemisinin teknesine çarpmasıyla yaşamını yitirdiği değerlendirilen Yukay’ın kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Halit Yukay mavi saati sayesinde bulunmuş: Karın kısmındaki darbe ölümüne neden olmuş olabilir - 5

NE OLMUŞTU?

4 Ağustos'ta Yalova'dan kendi kullandığı tekneyle denize açılan Yukay'ın teknesi 5 Ağustos'ta parçalanmış halde bulunmuş ve 19 gün boyunca cesedi bulunmamıştı.

Yukay'a ait olduğu belirtilen ceset, 68 metre derinlikte belirlendi. Ekipler, kuvvetli dip akıntısı ve rüzgar nedeniyle bütünlüğü bozulan cesedin yüzeye çıkarılması için titiz bir çalışma yürütülmüştü.

Adli Tıp Uzmanı Profesör Hakan Kara, 68 metre derinlikte bulunan bir cesede tuzlu suyun etkisini değerlendirirken, birçok olumsuz duruma dikkat çekmişti. Kara, NTV'ye yaptığı açıklamada, "Bedeni yaklaşık 25 gündür tuzlu suyun altında bu çürüme evrelerini yavaşlatı. Ancak su altında olmanın bir de dezavantajı var. Su altındaki hayvanlar, böcekler, su altı canlıları mutlaka cesetten beslendiği için bozulmalar bekliyorum." demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER