Halit Yukay mavi saati sayesinde bulunmuş: Karın kısmındaki darbe ölümüne neden olmuş olabilir
İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeninin sol kolundaki mavi kordonlu saatten teşhit edildiği ortaya çıktı. Yukay’ın, teknesi kaza kırıma uğradığı anda karın kısmından aldığı darbeyle hayatını kaybettiği değerlendirildi. İş insanının kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın cesedi dün çıkarıldı.