Halit Yukay mavi saati sayesinde bulunmuş: Karın kısmındaki darbe ölümüne neden olmuş olabilir

SAATİNDEN TESPİT EDİLDİ

Deniz polisi tarafından ilk olarak 23 Ağustos’ta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından da 28-29 Ağustos’ta iki kez, insansız su altı robotu (ROV) ile görüntülenen cenazenin, 68 metre derinlikteki ilk teşhisi ise sol kolundaki saatten yapıldı.

Deniz dibindeki görüntülemede, sol kolunda mavi kordonlu saat olduğu görülen cenazenin Yukay’a ait olup olmadığı, Bozcaada’ya gitmek için teknesiyle Yalova Limanı’ndan ayrıldığı görüntülerle karşılaştırıldı.

Buradaki güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede de aynı saatin iş insanının sol kolunda olduğu tespit edildi.