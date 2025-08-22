Halit Yukay'ı arama çalışmaları 18’inci gününde: Arel 7’deki izler eşleşti, Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi

"BİR SARSINTI HİSSETTİM, ANLAM VEREMEDİM"

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, tutuklanan kaptan C.T., Yalova'daki mahkemede verdiği ifadesinde, "Marmara Adası'nı geçmiştik. Bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim, baktım önüme sağımda ve solumda iki parça vardı. Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm. İçim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim." demişti.