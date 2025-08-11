Halit Yukay'ın arama çalışmalarında 7'inci gün: İnsansız su altı robotu ile aranıyor

Marmara açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında 7'inci güne girildi. Kurbağa adamlarla arama çalışmaları devam ederken İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile de deniz tabanında arama başlatıldı.

Halit Yukay'ın arama çalışmalarında 7'inci gün: İnsansız su altı robotu ile aranıyor

43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay pazartesi günü saat 15.10'da Yalova'dan kendisine ait özel tekneyle denize açıldı.

Yakınları Yukay'dan uzun süre haber alamadı.

İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yukay'a ait "Graywolf" adlı tekne, Marmara Adası yakınlarında parçalanmış halde bulundu.

Halit Yukay'ın arama çalışmalarında 7'inci gün: İnsansız su altı robotu ile aranıyor

ARAMA ÇALIŞMALARINDA 7'İNCİ GÜN

Yukay’ı arama çalışmaları 7’nci gününde de Balıkesir’in sahil şeridinde devam ediyor.

Erdek ilçesine bağlı ve İlhanlar, Doğanlar, Turanköy, Ormanlı mahallelerinin kıyı kenar çizgisi ile Ekinlik, Avşa, Paşalimanı Adası açıkları ve Kapıdağ Yarımadası çevresinde arama çalışmaları yürütülüyor.

Halit Yukay'ın arama çalışmalarında 7'inci gün: İnsansız su altı robotu ile aranıyor

Bu sabah Kestanelik Limanı’ndan 42 metrelik balıkçı teknesiyle açılan deniz polisi, İzmir Emniyeti’nden bölgeye getirilen ROV ile deniz tabanında arama başlattı.

Halit Yukay'ın arama çalışmalarında 7'inci gün: İnsansız su altı robotu ile aranıyor

Denizin 300 metre derinliğine kadar görüntüleme ve tarama yapan ROV, üstünde takılı mekanizmadaki tutucu kol yardımıyla su altında tespit edilen unsurları da deniz üstüne çıkarabiliyor.

Halit Yukay'ın arama çalışmalarında 7'inci gün: İnsansız su altı robotu ile aranıyor

YÜK GEMİSİ KAPTANI İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve "Taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan "Arel 7’ isimli kuru yük gemisinin kaptanı C.T. (61), Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine dün İstanbul’da yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde, kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edilirken, Halit Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen geminin radar hareketleri de ortaya çıkmıştı.

