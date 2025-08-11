Halit Yukay'ın arama çalışmalarında 7'inci gün: İnsansız su altı robotu ile aranıyor
Marmara açıklarında teknesi parçalanmış halde bulunan kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında 7'inci güne girildi. Kurbağa adamlarla arama çalışmaları devam ederken İnsansız Su Altı Robotu (ROV) ile de deniz tabanında arama başlatıldı.
43 yaşındaki iş insanı Halit Yukay pazartesi günü saat 15.10'da Yalova'dan kendisine ait özel tekneyle denize açıldı.
Yakınları Yukay'dan uzun süre haber alamadı.
İhbar üzerine arama kurtarma çalışması başlatıldı. Yukay'a ait "Graywolf" adlı tekne, Marmara Adası yakınlarında parçalanmış halde bulundu.