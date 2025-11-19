"Halit Yukay'ın öldüğü kazaya denizcilik literatüründe hiç rastlanılmadı"
19.11.2025 11:51
DHA
İş insanı Halit Yukay'ın öldüğü olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, Marmara'da yaşanan kazanın denizcilik literatürüne geçecek nitelikte olduğu anlatıldı.
İş insanı Halit Yukay'ın Marmara Denizi'nde yaşamını yitirdiği olaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu, dava dosyasına girdi.
Yukay'ın yaşamını yitirdiği olay geçen ağustos ayında yaşandı.
Yalova'dan 4 Ağustos'ta günü Bozcaada'ya gitmek üzere Graywolf isimli teknesiyle denize açılan Halit Yukay'ın teknesi, Erdek açıklarında parçalanmış halde bulundu.
Marmara Denizi'nde başlatılan arama çalışmalarının 19'uncu gününde teknenin enkazı 68 metre derinlikte bulundu.
Batığa inen ekipler, Yukay'ın cansız bedenine ulaştı. Yukay'ın cenazesi, kazadan 30 gün sonra özel eğitimli dalgıçlar tarafından çıkarıldı.
RADAR HAREKETLERİ İNCELEMEYE ALINDI
İş insanının ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen Arel 7 isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı.
Yapılan incelemede geminin baş kısmındaki belirgin iz ve darbeler dikkat çekti.
Aynı zamanda olaydan bir gün önce çekilen fotoğraflarda, geminin baş kısmında böyle bir iz olmadığı belirlendi.
Söz konusu görüntüler dava dosyasına girdi.
KAPTAN TAHLİYE EDİLDİ
Olayla ilgili olarak gözaltına alınıp serbest bırakılan geminin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, bir süre sonra yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.
Kaptan Tokatlıoğlu, 23 Ekim'de tahliye edildi.
Hazırlanan iddianamede kaptanın 9 yıla kadar hapsi istendi.
Şirket yetkilisi Arda G. ile gemi mürettebatı Ahmet S., Erhan E., İsa A., Metin S., Muhammet F.G., Oğuzhan D., Ramazan D. ve Tahir B. hakkında ise yardım ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme sonucu ölüme neden olma suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezası talep edildi.
BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI
10 sanığın ifadelerinin yer aldığı 14 sayfalık iddianamedeki bilirkişi raporunda, fiziksel temasın gerçekleştiğinin, gemi gövdesindeki sürtme izleri boya kalıntıları, boya analizi sonuçları ve enkazın yapısal bütünlüğü gibi teknik bulgularla doğrulandığı, Graywolf isimli teknenin batmasına yol açan hasarın, Arel-7 gemisiyle meydana gelen çarpışmadan kaynaklandığı anlatıldı.
"LİTERATÜRDE HİÇ RASTLANMADI"
Kazanın meydana geldiği ana kadar Halit Yukay'ın da gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun da çarpışma ihtimalini fark etmediği ve olayın beklenmeyen bir anda gerçekleştiği belirtildi.
Yine bilirkişi raporunda, teknenin gemiye süratle ve doğrudan çarptığı ve açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe rastlanılmadığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
“- Tarafımızca incelenen önceki deniz karalarına göre, benzer türde olaylara genellikle manevra kısıtının bulunduğu dar su yollarında rastlanıldığı, buna karşın açık denizde görüşünün iyi olduğu aydınlık saatlerde ve herhangi bir manevra kısıtının bulunmadığı bir bölgede, ticari gemi rotası üzerindeki bir gemiye bir sürat teknesinin tam seyir hızıyla baş tarafından ve doğrudan çarpması şeklinde bir kazaya denizcilik literatüründe neredeyse hiç rastlanılmadı.
- Kazanın müteveffa Halit Yukay'ın yüksek hızda seyir halindeyken, ticari gemi rotasında gerekli gözcülük görevini yerine getirmemesi nedeniyle meydana geldiği, bu durumun teknik açıdan kazanın başlıca nedeni olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır."
"ALT KAMARADA TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPIYORDU"
Bilirkişi raporunda; Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ ile yaptığı telefon görüşmesine de dikkat çekilerek; teknenin yüksek hızda seyretmesi, radar reflektörünün bulunmaması, gri renkli bordası nedeniyle düşük görünürlüğe sahip olması ve Halit Yukay’ın olay anında alt kamaradan telefon görüşmesi yapıyor olmasının kazanın etkili unsurları arasında bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.
İddianamede, Yukay'ın oyuncu arkadaşı Tatlıtuğ’un da kendisiyle telefonda konuşan son kişi olarak, soruşturma kapsamında 11 Ağustos’ta, İstanbul'da verdiği ifadeye de yer verildi.
İŞ İNSANI ASLİ KUSURLU
Kazaya ilişkin tüm veriler birlikte değerlendirildiğinde tekne kaptanı Halit Yukay'ın kazanın oluşumunda asli kusurlu bulunduğu bilirkişi raporunda, deniz üzerinde tekne parçaları görmesine rağmen bildirim yapmayan gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun ise tali kusurlu olduğu belirtildi.
Ayrıca, kazanın ardından Yukay'ın kurtarılma ihtimalinin çok düşük olduğuna da dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:
"- Çatışmanın hız ve darbe şiddeti dikkate alındığında, kazazedenin kapalı kamara içinde bilincini kaybetme ve deniz suyunun tekne içine dolması sonucu vefat etmiş olma ihtimalinin çok yüksek olduğu, kaza sonrasında gemi mürettebatının veya bildirim yapılmış olması durumunda olay yerine intikal edecek kurtarma ekiplerinin, kazazedeyi hayata tutma ihtimali çok düşük."