"Halit Yukay'ın öldüğü kazaya denizcilik literatüründe hiç rastlanılmadı"

Kazanın meydana geldiği ana kadar Halit Yukay'ın da gemi kaptanı Cemal Tokatlıoğlu'nun da çarpışma ihtimalini fark etmediği ve olayın beklenmeyen bir anda gerçekleştiği belirtildi.

Yine bilirkişi raporunda, teknenin gemiye süratle ve doğrudan çarptığı ve açık denizde böyle bir kazaya denizcilik literatüründe rastlanılmadığına dikkat çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

“- Tarafımızca incelenen önceki deniz karalarına göre, benzer türde olaylara genellikle manevra kısıtının bulunduğu dar su yollarında rastlanıldığı, buna karşın açık denizde görüşünün iyi olduğu aydınlık saatlerde ve herhangi bir manevra kısıtının bulunmadığı bir bölgede, ticari gemi rotası üzerindeki bir gemiye bir sürat teknesinin tam seyir hızıyla baş tarafından ve doğrudan çarpması şeklinde bir kazaya denizcilik literatüründe neredeyse hiç rastlanılmadı.

- Kazanın müteveffa Halit Yukay'ın yüksek hızda seyir halindeyken, ticari gemi rotasında gerekli gözcülük görevini yerine getirmemesi nedeniyle meydana geldiği, bu durumun teknik açıdan kazanın başlıca nedeni olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır."