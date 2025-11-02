Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen geminin kaptanı hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu - 1

İş insanı Halit Yukay'ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı.

Olay Ağustos ayında yaşanmıştı.

Yukay, 4 Ağustos günü Graywolf isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek için denize açılmıştı.

Teknesi parçalanmış halde ve yarı batık halde bulunan Yukay'ın cansız bedeni, Erdek açıklarında denizin 68 metre derinliğinde bulunmuştu.

İlk tespitlere göre, Yukay'ın teknesine bir geminin çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.

Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu - 2

AREL 7'NİN RADAR GEÇMİŞİ İNCELENDİ

İş insanının ölümüne ilişkin Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yukay'ın parçalanmış yatına çarptığı öne sürülen Arel 7 isimli yük gemisinin radar hareketleri araştırıldı.

Sahil Güvenlik ekiplerinin incelemesinde; kuru yük gemisinin ön tarafında sürtme izleri olduğu tespit edildi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, bölgedeki gemi trafiği ile Arel 7'nin rotasını mercek altına aldı.

Gemideki sürtme izlerini gösteren iki fotoğraf karesi de soruşturma dosyasına girdi.

Kazadan bir gün önce Çanakkale'de çekilen fotoğrafta geminin önünde herhangi bir iz görülmezken, 5 Ağustos'ta geminin yükünü götürdüğü İzmit'te çekilen fotoğrafta, Arel 7'nin önündeki belirgin iz ve darbe dikkat çekti.

Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu - 3

KRİMİNAL İNCELEME YAPILDI

92 metre boyunda, 11 metre genişliğindeki geminin ön tarafındaki çiziklerin nasıl meydana geldiği araştırılırken, yük gemisinin sürtme izlerinin bulunduğu yerden ve Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde izlerin bulunduğu kısımdan alınan numuneler, Bursa Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.

İnceleme sonucunda, Yukay'ın parçalanan teknesi ile 'Arel 7'nin önündeki sürtme izlerindeki boya kalıntılarının eşleştiği belirtildi.

Kriminal rapora göre; geminin tahrip olan ve çarpma bölgesi olarak değerlendirilen kısmından alınan mikro düzeydeki örneklerle, Yukay'ın teknesinden alınan örneklerdeki renk ve katmanların benzer fiziki yapıda olduğu tespit edildi.

Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu - 4

KARAKUTU YURT DIŞINA GÖNDERİLDİ

Halit Yukay'ın parçalanan teknesinde, teknenin karakutusu olan ve geminin seyir güzergahı, tarih ve saat gibi detayları içeren, konsol olarak tabir edilen parçada yapılan ilk incelemeden sonuç elde edilemedi.

Cihaz, ayrıntılı inceleme için yurt dışına gönderildi.

Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu - 5

GEMİNİN KAPTANI TUTUKLANDI

Yukay'ın parçalanmış teknesine çarptığı öne sürülen ve taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla Yalova'da gözaltına alınıp, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Arel 7' isimli kuru yük gemisinin kaptanı Cemal Tokatlıoğlu, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı sonrası İstanbul'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı.

Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu - 6

KAPTAN YEMEĞE İNMİŞ

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları İzmit Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve Halit Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesi ile Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan Arel 7'nin demirlediği Yalova demir sahasında, mürettebatın ifadelerine de başvuruldu.

Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebat olduğu öğrenildi.

İfadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen Tokatlıoğlu'nun otomatik kaptan sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin, kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.

Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu - 7

HAPİS CEZASI İSTENDİ

Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı.

İddianamede tutuklu kaptan Cemal Tokatlıoğlu hakkında, taksirle ölüme neden olmak ve yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirilmeme suçlarından toplam 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.

Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde Tokatlıoğlu'nun yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

