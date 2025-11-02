Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu

KAPTAN YEMEĞE İNMİŞ

4 Ağustos'ta Çanakkale'den aldığı çimentoları İzmit Limanı'na götürmek üzere yola çıkan ve Halit Yukay'ın teknesine çarptığı şüphesi ile Yalova Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından durdurulan Arel 7'nin demirlediği Yalova demir sahasında, mürettebatın ifadelerine de başvuruldu.

Seyir sırasında gemide kaptanla birlikte 13 mürettebat olduğu öğrenildi.

İfadesinde gözcü ve yardımcısının kaza saatlerinde yemeğe indiğini söyleyen Tokatlıoğlu'nun otomatik kaptan sistemini açarak yerini terk ettiği ihtimalinin, kazaya neden olduğu değerlendiriliyor.