Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen geminin kaptanı hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
İş insanı Halit Yukay'ın yaşamını yitirdiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı.
Olay Ağustos ayında yaşanmıştı.
Yukay, 4 Ağustos günü Graywolf isimli teknesiyle Bozcaada'ya gitmek için denize açılmıştı.
Teknesi parçalanmış halde ve yarı batık halde bulunan Yukay'ın cansız bedeni, Erdek açıklarında denizin 68 metre derinliğinde bulunmuştu.
İlk tespitlere göre, Yukay'ın teknesine bir geminin çarpmış olabileceği ihtimali üzerinde durulmuştu.