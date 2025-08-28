Halit Yukay'ın son sözleri "Her şey kontrol altında merak etme" olmuş

Teknesi parçalanan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunmuştu. Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, ifadesinde Yukay ile yaptığı son görüşmeyi anlattı.

Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un ifadesine ulaşıldı.

Yukay’la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ, ifadesinde “Halit 'Her şey kontrol altında merak etme' dedikten sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum." dedi.

Tatlıtuğ, Yukay ile en son 4 Ağustos Pazartesi günü saat 17.09'da 37 saniye WhatsApp hattı üzerinden bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek "Yunanistan'da olduğum için ve Yalova'dan avara olan arkadaşım, bölgeden dolayı telefon çekmediği için, bu kanaldan görüşme yapıyorduk. Bunun öncesinde saat 14.28'de Halit Yukay’dan telefon geldi, müsait olamadığım için telefonu açamadım." diye konuştu.

Hemen arkasından Halit Yukay’dan 14.29'da, “Kıvanç selamlar servis geldi. Yarın parçayı gelip takacaklar. Ben de yola çıktım. Yarın yanındayım, çok selamlar." diye bir mesaj geldiğini söyleyen Tatlıtuğ, şöyle devam etti:

"15.10'da kendisini aradım, cevap vermedi denizde olduğu için. 15.14'te geri aradı, yine ben cevap veremedim. Karşılıklı meşgul durumumuz oldu. 17.09'da ben onu aradığımda telefonuma cevap verdi. 37 saniyelik bir görüşmemiz oldu. Sesi gayet rahattı ve gürültüsüz bir yerden geliyordu. Kendisi ile telefonla konuştuğumda, bana her şeyin yolunda olduğunu, yola çıktığını ve havanın da kötü olmadığını, her şeyin gayet güzel gittiğini, bana son derece rahat bir ses tonuyla söyledi."

"BİR SES DUYDUM"

Kıvanç Tatlıtuğ, Halit Yukay’ın yaptıkları programa göre bir gece Bozcaada’da konakladıktan sonra hava durumuna göre seyrine devam edeceğini ve 8 Ağustos’ta Halit Yukay’ın eşi, çocukları, kendi eşi ve oğlu ile teknesi olan bir çift ve çocukları ile Yunanistan tatillerine devam edeceklerini söyledi.

Tatlıtuğ, "17.09'da telefonla konuştuktan sonra 37’nci saniyede ben kendisine lokasyonu sordum, ‘Neredesin tam olarak’ diye. O da bana, ‘Kardeşim Marmara Adası'na yaklaştım. Akşama da Bozcaada'da olacağım. Hava kararmadan önce’ dedi. ‘Her şey kontrol altında, merak etme’ dedikten sonra, ben kendisinden yine bana tam olarak lokasyonunu söylemesini istedim. Lokasyonunu söyle, gideceğin yerin hesabını ben de yapacağım dedim. Lokasyon konuşmasından hemen sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum." ifadesini kullandı.

İfadesinin devamında Yukay'ın şarjının bitmiş olduğunu düşündüğünü belirten Tatlıtuğ, daha sonra ekibinden Eren'e telefon açtığını söyledi. Kıvanç Tatlıtuğ, Eren'in kendisine Halit'in telefonlara cevap vermeme durumunun, oradaki hattın gitmiş olmasından dolayı olabileceğini, normalde seyirdeyken böyle ulaşılamadığı durumların az olduğunu ancak telaş edilmemesi gerektiğini söylediğini anlattı.

Tatlıtuğ "Halit Yukay iyi bir denizci olduğu için Bozcaada'dan sonra hava kötü olursa, Çeşme’de konaklayabileceği bilgisine ulaştım. O süre zarfında Halit'e ulaşamayanlar çoğaldığı için, gerekli mecralar durumdan bilgilendirildi." diye konuştu. Kıvanç Tatlıtuğ’un Yukay ile son kez konuştuğu saat olan 17.09’dan sonra defalarca kendisini arayıp, mesaj yazdığı da görüldü.

NE OLMUŞTU?

4 Ağustos'ta Yalova'dan "Graywolf" isimli yatıyla tek başına denize açılan Halit Yukay'dan bir daha haber alınamamış, günler sonra Balıkesir Erdek açıklarında parçalanmış yat kalıntılarına ulaşılmıştı.

GEMİ KAPTANI TUTUKLANMIŞTI

Yapılan teknik incelemelerde yatın bir kuru yük gemisiyle çarpıştığı değerlendirilmiş, soruşturma kapsamında gemi kaptanı tutuklanmıştı.

68 METREDE CANSIZ BEDENE ULAŞILMIŞTI

Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında, teknenin battığı noktada yaklaşık 68 metre derinlikte bir cansız bedene ulaşılmıştı. Cesedin Halit Yukay'a ait olduğu tahmin edilse de kesin kimlik tespiti için çalışmalar sürüyor.

"TCG IŞIN" RÜZGAR NEDENİYLE ÇALIŞMALARA BAŞLAYAMADI

Halit Yukay’ın arama çalışmalarının 19'uncu gününde, Balıkesir'in Erdek ilçesinin 7 mil açığında, denizin 68 metre derinliğinde bulunan cansız bedenini çıkarma çalışmalarına, kuvvetli rüzgar ve dalga nedeniyle başlanamadı.

Çalışmalara katılmak için 26 Ağustos'ta bölgeye gelen, Türk Deniz Kuvvetleri'nin iki kurtarma ve yedekleme gemisinden biri olan "TCG Işın" da olumsuz hava şartları nedeniyle demir atamadı.

Dün deniz altında ROV ile cenazeyi bir kez daha görüntüleyen Deniz Kuvvetleri personelinin, hava muhalefetine bağlı olarak çalışmalarına başlaması beklenirken, Yukay’ın cansız bedeninin asansör sistemiyle deniz dibine inecek olan dalgıçlar tarafından çıkarılması planlanıyor.

