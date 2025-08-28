Halit Yukay'ın son sözleri "Her şey kontrol altında merak etme" olmuş
Teknesi parçalanan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni 19 gün sonra 68 metre derinlikte bulunmuştu. Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ, ifadesinde Yukay ile yaptığı son görüşmeyi anlattı.
Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında bilgisine başvurulan Yukay’ın oyuncu arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un ifadesine ulaşıldı.
Yukay’la son konuşan kişi olan Tatlıtuğ, ifadesinde “Halit 'Her şey kontrol altında merak etme' dedikten sonra, sağanak bir rüzgarın içine girmiş bir ses duydum." dedi.