Halit Yukay'ın teknesi Marmara'da parçalanmış halde bulunmuştu: Dikkat çeken tanker iddiası
Marmara'da teknesi parçalanmış halde bulunan denizcilik sektörünün tanınmış isimlerinden Halit Yukay'ı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor. Ekiplerin çalışmaları Erdek açıklarında yoğunlaşırken, Halit Yukay'ın teknesine bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali de gündeme getirildi.
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında üçüncü güne girildi.
Çalışmalar devam ederken, Yukay'ın teknesine ağır tonajlı bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali gündeme geldi.