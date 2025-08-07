Halit Yukay'ın teknesi Marmara'da parçalanmış halde bulunmuştu: Dikkat çeken tanker iddiası

Marmara'da teknesi parçalanmış halde bulunan denizcilik sektörünün tanınmış isimlerinden Halit Yukay'ı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor. Ekiplerin çalışmaları Erdek açıklarında yoğunlaşırken, Halit Yukay'ın teknesine bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali de gündeme getirildi.

Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında üçüncü güne girildi.

Çalışmalar devam ederken, Yukay'ın teknesine ağır tonajlı bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali gündeme geldi.

BİR GEMİDEN İHBAR YAPILDI

İş insanı Halit Yukay, 4 Ağustos günü saat 15.10'da Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere kendisine ait Graywolf isimli tekneyle denize açıldı.

Aynı gün kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarıyla Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.

Ekipler tekneye ulaşmaya çalışırken, 5 Ağustos'ta saat 14.30 sıralarında Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında seyir halinde olan ticari gemiden deniz yüzeyinde yarı batık durumda tekne parçalarının görüldüğü ihbarı yapıldı.

EKİPLER İLK GÜN SONUÇ ALAMADI

Bunun üzerine Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, verilen koordinata gitti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı bir helikopter, bir dalış timi ve yedi yüzer unsurla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yarı batık tekneye dalış timi de dalış yaptı.
Ancak aramalardan sonuç alınamadı.

MOTOR SERİ NUMARALARI EŞLEŞTİ

Ekiplerin incelemesinde, parçalanmış teknenin motor seri numarasının, Yukay'ın teknesiyle eşleştiği belirtildi.

Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekiplerinin dalış gerçekleştirdiği teknenin su altı görüntülerinde parçalandığı görülürken, arama çalışmalarını Marmara Adası'nda takip eden Yukay ailesinin, oğullarıyla en son denize açıldığı zaman görüştüğü öğrenildi.

Baba Can Yukay, "O gün saat 17.00'den sonra cep telefonu sinyali kesildi. Kendisine bir daha ulaşamadık. Denize düştüğü için cep telefonu sinyali kesilmiş olabilir." dedi.

TANKER İDDİASI

Marmara Denizi'nde bindiği yat parçalanmış olarak bulunan Yukay'ın başına ne geldiği ile ilgili sosyal medyada da çeşitli iddialar ileri sürüldü.

Olayın meydana geldiği noktanın denizdeki tanker trafiğinin aktif olduğu bir alan olduğunu ileri süren denizciler, yatın parçalanmasına ancak ağır tonajlı bir tankerin çarpmasının neden olabileceğini iddia etti.

ÇALIŞMALAR ERDEK AÇIKLARINDA YOĞUNLAŞTI

Halit Yukay'ı arama kurtarma çalışmaları havadan helikopterlerle, denizden de Sahil Güvenlik botları ve balıkçı tekneleriyle sürüyor.

Çalışmalar, Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası'nın kuzey batısındaki Turan köyü ile Ormanlı köyü arasındaki kıyı şeridi ve Manastır Koyu'nda yoğunlaştırıldı.

Arama çalışmaları gecenin geç saatlerine kadar sürdü. Ancak Yukay'a ait herhangi bir ize henüz rastlanmadı.

Arama kurtarma çalışmaları, bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başladı.

YALOVA'DAN HAREKET ETTİĞİ ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, Yalova'nın Altınova ilçesinde yat tersanesi ve şirketi bulunan, mühendis ve baş tasarımcı olarak yat üretimi yapan Halit Yukay'ın, denize açıldığı anlar da ortaya çıktı.

Görüntüde, Halit Yukay'ın teknesiyle limandan ayrıldığı görüldü.

