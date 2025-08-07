Halit Yukay'ın teknesi Marmara'da parçalanmış halde bulunmuştu: Yük gemisi kaptanı gözaltında
Marmara'da teknesi parçalanmış halde bulunan denizcilik sektörünün tanınmış isimlerinden Halit Yukay'ı arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor. Ekiplerin çalışmaları Erdek açıklarında yoğunlaşırken, Halit Yukay'ın teknesine bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali de gündeme getirildi. Olayla ilgili bir yük gemisi kaptanı gözaltına alındı.
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında üçüncü güne girildi.
Çalışmalar devam ederken, Yukay'ın teknesine ağır tonajlı bir tankerin çarpmış olabileceği ihtimali gündeme geldi.