Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor

MOTORLARLA SU TAŞINDI

Sık kızıl çam ormanlarının arasında en büyük dertlerden bir tanesi ise ulaşım. Çevre illerden gelen itfaiye ekipleri her ne kadar koordine edilse de orman içerisinde yalnız kalıyorlar. Halk da onlara yardıma motosikletlerle gitti. İki tekerlekli araçlarla hem daha dar alanlardan kolayca geçerek, hem de gidilen alanda park, tıkanma sorunu yaratmadan dağda söndürme çalışması yapanlara yiyecek ve içecek taşımak konusunda da önemli bir harekete imza atıldı.