Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor

Türkiye yangınlara karşı tek yürek oldu. Fethiye’de eline pet şişeleri alanlar, alevlere su dökmeye koştu. Marmaris’te vatandaşlar dağlara su, yiyecek, erzak ve ilk yardım ekipmanı taşıdı. Gençler de bidonları motorsikletlerine yükleyip yangın yerlerine su götürdü.

İHA - DHA 01.08.2021 - 07:43

Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 1
Hürriyet'te yer alan haberde  orman yangınlarını söndürme çalışmalarına katılan vatandaşların da elinden gelen tüm desteği vermeye çalıştığı belirtildi.
Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 2

HALK SEFERBER OLDU

İtfaiye ekiplerine destek olmak için kazmasını, küreğini kapan halk ormanlık alanlara ve toprak yollara çıkarak hem ekiplere yardımcı oluyor hem de su, ayran, tıbbi bakım ihtiyacı, gibi önemli ihtiyaçları karşılamak için çalışıyor. Evini barkını terk etmek zorunda kalan vatandaş, söndürme çalışmalarına koşarak ekiplere yardım eli uzatıyor.

Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 3

MOTORLARLA SU TAŞINDI

Sık kızıl çam ormanlarının arasında en büyük dertlerden bir tanesi ise ulaşım. Çevre illerden gelen itfaiye ekipleri her ne kadar koordine edilse de orman içerisinde yalnız kalıyorlar. Halk da onlara yardıma motosikletlerle gitti. İki tekerlekli araçlarla hem daha dar alanlardan kolayca geçerek, hem de gidilen alanda park, tıkanma sorunu yaratmadan dağda söndürme çalışması yapanlara yiyecek ve içecek taşımak konusunda da önemli bir harekete imza atıldı.

Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 4

GÖNÜLLÜ İLKYARDIM

Sık ormanlar arasında kalındığında özellikle dumandan etkilenen kişi sayısı da bir hayli fazla oldu. Göz ve burun damlaları, yanık kremleri, pastiller ve bilumum ekipman  ile kendisini alevlerin arasında çalışanların yanına atan gönüllü ilkyardım ekipleri de söndürme çalışmalarının en önemli parçalarından birisi haline geldi. Gönüllü veterinerler de yangın alanında kaybolan ve etkilenen hayvanların bakımına koştu.

Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 5
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay“Yangın ilk başladığı andan itibaren hava desteği çok acil gerekli diye bahsetmiştim. Bizim tek istediğimiz hava desteği ile yangına müdahale olmalı" dedi.
Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 6
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise “Ricam farklı bölgelerde olumsuz bir durum yaşanmaması adına mahalle muhtarlarımızı ve halkımızı ormanlarımızı korumaya davet ediyorum" diye konuştu.
Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 7

FETHİYE’DE MOLOTOF ŞÜPHESİ

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık alanda önceki gece 00.30 sıralarında 3 ayrı noktada yangın çıktı. Ölüdeniz ve tarihi Kayaköy’e ulaşımı sağlayan yollar, tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.
Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 8
Yangında yaklaşık 5 hektarlık kızılçam ormanı zarar gördü. Dün kontrol altına alınan yangınla ilgili Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, 4 kişinin molotofkokteylleri attığı yönünde iddialar olduğunu söyledi.
Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 9
Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 10
Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 11
Halk alevlere karşı tek yürek: Kimi pet şişelerle su taşıyor, kimi ilk yardım malzemesi götürüyor - 12

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