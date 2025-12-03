Halk arasında "çam melkisi" olarak biliniyor. Köylünün gelir kapısı, bu yıl çok var

Kanlıca mantarının kendilerinin geçim kaynağı olduğunu ifade eden Akçakıl Köyü Muhtarı Erhan Saldıran, "Kaz Dağları'na gidip topluyoruz. Allah bin bereket versin, mantar geçim kaynağımız oldu. Bu yıl çok mantar var" dedi.