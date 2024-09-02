Halk arasında insan yüzlü olarak biliniyor: Kırmızı listedeki balık oltaya takıldı
Antalya’nın Serik ilçesi açıklarında nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında bulunan ve halk arasında insan yüzlü balık olarak bilinen sapan balığı, amatör balıkçının oltasına takıldı. Balıkçı, büyüklüğünü görünce şaşırdığı popülasyonu azalan balığı, zarar vermeden denize bıraktı.
Halk arasında görünümü nedeniyle insan yüzlü olarak bilinen sapan balığının popülasyonu, av baskısı ve yavrulama sayısındaki düşüş nedeniyle azaldı.
Akdeniz’de rastlanan sapan balığı, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği’nin Kırmızı Listesi’nde nesli azalan tür olarak belirlendi.Avlanması yasak olan balık, Antalya’da balıkçıların oltasına takıldı.