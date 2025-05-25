Halk arasında "İtecik Lalesi" deniliyor: Koparmanın cezası 550 bin TL
Kayağıl köyü sınırları içindeki bin 200 metre yüksekliğe sahip İtecik Tepesi'nde yetişen ve yılda sadece 15 gün çiçek açan, halk arasında "İtecik Lalesi" diye adlandırılan ve koruma altındaki bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeği açtı. Koparmanın cezası 550 bin TL.
Vali Naci Aktaş, Uşak'ta, halk arasında "İtecik Lalesi" diye adlandırılan ve koruma altındaki bir şakayık türü olan "Paeonia Peregrina" çiçeğini yerinde görmek üzere İtecik Tepesi'nde incelemelerde bulundu.