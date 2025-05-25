Halk arasında "İtecik Lalesi" deniliyor: Koparmanın cezası 550 bin TL

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunarak çiçeği koparmanın cezasının 550 bin Türk Lirası olduğunu aktaran Vali Aktaş, "Yoğun olduğu bölge zaten etrafı çevrili haldedir. Bitkiye karşı yapılan zararın yaklaşık 550 bin Türk Lirası cezası var. Bir bitkinin bir çiçeğin koparılması, cezanın yüksekliği buradaki bir bitkinin varlığının ne derece yüksek olduğuna esasında işarettir. Bunu da vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Burada çağrımız hem vatandaşlarımıza hem teşkilatımız hem bizlere bunu kollamak, yaşatmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur.