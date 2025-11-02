Halk arasında "Japon elması" da deniliyor: 8 yıl önce başladı, kazancını 2'ye katladı
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde üretici Sabri Özkan, bahçesinde yetiştirdiği Trabzon hurmalarını kendi tasarladığı aletle kurutup satarak daha fazla kazanç sağlıyor.
Özkan, Türkiye'de daha çok Karadeniz, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yetişen Trabzon hurmasını 8 yıl önce Lapseki'deki 4,5 dönümlük arazisine 100 fidan dikerek yetiştirmeye başladı.
Halk arasında "cennet meyvesi", "Japon elması" veya "ballı hurma" olarak da bilinen, ana vatanı Çin ve Japonya olan, Türkiye'ye ilk kez Trabzon üzerinden giriş yaptığı için bu adla anılan meyvenin taze olarak satışından istediği geliri elde edemeyen Özkan, 4 yıl önce bu meyveyi kurutup satmak istedi.