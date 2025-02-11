Halk arasında "Mersin meyvesi" olarak biliniyor: Herkesin bir an önce keşfetmesi gerekiyor

Halk arasında murt, mersin, hambeles, hambelis gibi farklı isimlerle bilinen bu bitki, doğada genellikle çalı, küçük ağaç veya ağaççık formunda karşımıza çıkar. Boyu en fazla 5 metreye kadar ulaşabilen bu bitki, Akdeniz iklimine uyumlu yapısıyla sıcak ve ılıman bölgelerde doğal olarak yetişir. Maki bitki topluluğunun bir üyesi olan mersin ağacı, özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde sıkça rastlanan bir türdür.



Doğal bir ilaç niteliğinde olan murt meyvesi ve yaprakları, sağlık açısından birçok faydaya sahiptir. İçeriğinde bulunan güçlü antioksidanlar ve uçucu yağlar sayesinde vücudu hastalıklara karşı koruyan bu bitki, düzenli tüketildiğinde pek çok sağlık sorununa iyi gelir.