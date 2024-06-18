Halk arasında "Peygamber buğdayı" olarak da biliniyor! Boyu insan boyunu geçti, 3 kat daha verimli
Yozgat’ta çiftçilik yapan Latif Şahin, 15 dekar alana diğer buğday çeşitlerine oranla verimi yüksek olan ata tohumunun ekimini yaptı. Bölgesinde ilki başlatan Şahin, insan boyunu geçen buğday tarlasından hasat zamanı 18 tona yakın verim bekliyor.
Yozgat’ın Şefaatli ilçesine bağlı Başköy köyü çiftçilerinden Latif Şahin, geçen yıl Kayseri’den 40 kilogram ata buğdayı tohumu temin etti. Her yıl Pehlivan cinsi buğday eken ancak geçen yıl tarlasına ektiği 40 kilogram ata buğdayından 2 ton ürün alan Şahin, bu yıl ekim alanını genişleterek 15 dekar alana ata tohumunun ekimini gerçekleştirdi. Bu yıl doğal afetlere bağlı olarak hububat veriminde gözle görülür düşüşün yaşanması beklenilen Yozgat’ta ata buğdayı tohumu ektiği tarlasını zamanında sulayan çiftçi Şahin, diğer yıllara oranla bu yıl yüksek verim bekliyor. Filizlenip boylanan buğdayın insan boyuna ulaştığını da belirten Şahin, ata tohumu ile elde edilen buğdayın samanının diğer buğday türlerine göre daha fazla olduğunu söyledi.