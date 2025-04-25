Halk arasında "sarı altın" deniliyor: Hasat başladı, kilosu 90 lira
Türkiye'de en çok Mersin'de üretilen 'sarı altın' olarak dillendirilen Malta eriğinde (yenidünya) açıkta hasat başladı. Zirai don nedeniyle verimin yüzde 50'den fazla düştüğü yenidünya meyvesinin kilogramının kalitesine göre 50 ile 90 TL'den alıcı bulduğu belirtildi.
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de artan hava sıcaklıklarıyla birlikte açıkta çilekten duta, kayısında eriğe kadar birçok ürün hasat edilmeye başlandı. Sıcakla birlikte yenidünyanın, en çok üretiminin yapıldığı Tarsus ve Erdemli ilçelerinde açıktaki bahçelerde hasadına başlandı.