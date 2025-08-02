Halk arasında "Soryaz" ve "Guriz" olarak biliniyor: Şırnak'ta yetişen 2 bitki 3 hastalığa iyi geliyor
Şırnak Üniversitesi’nde Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tahiroğlu’nun yürüttüğü çalışmada, halk arasında ‘Soryaz’ ve ‘Guriz’ olarak bilinen 2 bitkinin, Alzheimer, diyabet ve glokom hastalıklarına karşı etkili olduğu ortaya konuldu.
Dr. Tahirloğlu, “Şu anda bunların insan çalışmaları daha yapılmadı. Çünkü insan çalışmalarının farklı bir farmakolojik teknikleri var. İlaç geliştirme aşamaları var. Ama şu an modern olarak dediğimiz tekniklerle iyi aktivite gösterdiğini görmekteyiz. Bundan sonraki çalışmalarımızı deney hayvanlar üzerinden çalışmalar yapılarak insan üzerindeki çalışmalara doğru gideceğini beklemekteyiz, ümit ediyoruz” dedi. Çalışma, Q1 kategorisinde uluslararası bir dergide yayımlandı.