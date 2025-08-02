Halk arasında "Soryaz" ve "Guriz" olarak biliniyor: Şırnak'ta yetişen 2 bitki 3 hastalığa iyi geliyor

‘BİTKİLERİN 3 HASTALIĞA İYİ GELECEĞİNİ KANITLAMIŞ OLDUK’

Dr. Öğr. Üyesi Veysel Tahiroğlu, çalışmaya ilişkin şunları söyledi:



“Bu çalışmamız 2024 yılında Şırnak Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü tarafından desteklenerek başladı. Bu çalışmada Şırnak’ımızın çok önemli olan halk tarafından da yemek olarak kullan iki önemli bitkiyi ele aldık. 3 önemli hastalık için bir hedefimiz vardı. Bunları Alzheimer, diyabet ve glokom. Alzheimer dünyada büyük bir artış gösteren bir hastalıktır. Diyabet de aynı şekilde 400 milyondan fazla insanın etkilediği bilinmektedir ve göz tansiyonu dediğimiz glokom hastalığı da bunlardan bir artış dünyada görülmektedir. Alzheimer konuşma kaybı, hafıza kaybı ile karakterize olan, nörodejeneratif bir hastalıktır. Beynin bir tarafın küçülmesi ile karakterize olan bir hastalıktır. Diyabet halk arasında bildiğimiz şeker hastalığı olarak bilinmektedir. Vücuttaki insülinin yeterince salgılanmaması ve yeterince salgılanan insülinin vücudun bunu kullanamaması ile karakterize olan bir hastalıktır. Biz bu çalışmamızda bu üç hastalığı hedefleyerek enzim inhibisyon modern ilaç geliştirme dediğimiz enzim inhibisyon tekniğini kullanarak çalışmamıza başladık. Dört tane önemli enzimi aldık. Bunlardan birisi insan karbonik anhidraz enzimi dediğimiz enzim. Yine bütirilkolinesteraz enzimi.