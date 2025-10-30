Halk arasında "yok yılı" döngüsü olarak biliniyor: Rekolte kaybı var ama kalitesi sevindirdi

Türkiye'nin, 2024-2025 sezonunda sofralık zeytin ihracatında 255 milyon 310 bin dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek gelirini elde ettiğine dikkati çeken Alhat, şunları kaydetti:
"İhracatta her geçen sene artacak bir pazarı konuşuyoruz. Öncelikle ülkede üretim artıyor, üretim artarken pazarlar da artıyor. Küresel ısınmayı herkes konuşuyor. Zeytincilik sektöründe artış sağlayacağımız yıllara başlıyoruz. Çünkü rakip ülkeler, İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus gibi ülkeler sofralık zeytin üretiminde kuraklıktan dolayı bir miktar geride kalacaklar. Türkiye'de verilen desteklerle eğer sulama projeleri ve bilhassa yağmur hasadı uygulamalarını başarabilirsek, önümüzdeki dönemde Türkiye, sofralık zeytinde dünya sıralamasında en öne gelecek."
Akhisar'ın geçmişte tütün üretimiyle tanındığını belirten Alhat, "Tütündeki emeğimizi, çalışkanlığımızı zeytin ağacına taşıdık. Bugün üreticilerimizin sabah tarlasına, zeytinliğine gitmesi, ağaçlara bakması bu emeğin göstergesi. Bu sayede bugünkü başarıya ulaştık." dedi.