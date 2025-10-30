Halk arasında "yok yılı" döngüsü olarak biliniyor: Rekolte kaybı var ama kalitesi sevindirdi

Akhisar'da bu sene özellikle sofralık zeytinin çok kaliteli olduğunu belirten Alhat, "Üreticimiz bir yıl boyunca kalite için ciddi mücadele verdi. Geçen yıl 'var" senesiydi. Bu yıl ise zeytinin doğasında olan periyodisiteden kaynaklı "az" senedeyiz. Ama kalitenin de çok yüksek olduğu bir yıldayız. Ağaçlarımızdaki zeytinlerimiz bu sene inanılmaz kaliteli. Kaliteden dolayı üreticimiz ve tüketicilerimiz bu sene iyi bir zeytine doyacak diye düşünüyoruz." dedi.