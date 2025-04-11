Halk arasında "yörük gülü" deniyor, en çok Antalya'da var: Koparmanın cezası 557 bin 212 TL
Türkiye'de, birçok bölgede farklı türü bulunan ve Antalya'da en çok kıyı Beydağları'nda görülen koruma altındaki şakayık çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor. Çiçeği koparmanın cezası ise 557 bin 212 TL.
Anadolu'da 'ayı gülü' olarak bilinen ve birçok türü bulunan şakayık çiçeğinin Türkiye'de en çok görüldüğü illerin başında Antalya geliyor. Şakayık, Antalya'da 2016'da düzenlenen Expo Antalya'nın da simge çiçeği olarak belirlenmişti. Antalya'da her yıl doğa yürüyüş grupları ve gezi grupları, Beydağları'nın kıyı kısımlarında, özellikle Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Ekizce Yaylası Sarıçınar bölgesindeki şakayıkları görmeye ve fotoğrafını çekmeye gidiyor.
LATİNCE İSMİNDE TÜRK KELİMESİ
İsminin içinde 'Türk' kelimesi geçen, tamamen Anadolu topraklarına özgü Paeonia Turcica, Toros Dağları’nın 1100 ve 1800 rakımları arasındaki ormanlık alanlarda yetişiyor. 'Yörük gülü' olarak da bilinen şakayıklar, mart ayında tomurcuklanıyor, nisan ayının ilk haftasında açmaya başlıyor. Nisan ayında şakayıkların açmasıyla birlikte Antalya ve çevre illerden pek çok doğa yürüyüş grubu ve fotoğraf tutkunları şakayıkları görmeye gidiyor.