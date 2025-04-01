Halk arasında"Ağlayan Gelin" olarak biliniyor: 20 günlük ömrü var, koparmanın cezası 244 bin lira

Arıcak ilçesinin Saman Mahallesi’ndeki bahçelerinde ters lalelerin görsel şölen oluşturduğunu dile getiren Salih Bayar, "Bu çiçeğin 20 günlük ömrü var. Bu yıl bayrama denk geldiğinden dolayı çok fazla ziyaretçi yok. Bilindiği üzere nesli tükenme tehlikesi altında ve nadide bir tür olan bu çiçeğimiz koparılması, zarar verilmesi ve doğal ortamında uzaklaştırılmasının çok büyük cezai yaptırımları var. Biz ise bu nesli tükenmekte olan çiçeğimizin neslinin devam edebilmesi için tohumlarını her tarafa serpmiş olduk" dedi.