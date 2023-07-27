Halk Ekmek’te zamlı tarifeye geçildi | Fiyatları normal bulan da var pahalı bulan da

İstanbul Halk Ekmek ürünlerine bugünden geçerli olmak üzere yüzde 66 zam yapıldı. Zamla birlikte normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 liradan 5 liraya yükseldi. Bazı vatandaşlar zammı normal karşılarken, bazıları ise fiyatları pahalı buldu.

Halk Ekmek’te zamlı tarifeye geçildi | Fiyatları normal bulan da var pahalı bulan da - 1

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66 zam yapıldı.

Zamlı tarife bugün uygulanmaya başladı.

Halk Ekmek büfelerinde 3 liraya satılan 250 gram normal ekmek ve kepek ekmeği, yeni fiyatlandırmayla 5 liradan satılmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Halk Ekmek’te zamlı tarifeye geçildi | Fiyatları normal bulan da var pahalı bulan da - 2

Zamla, organik tam buğday ekmeği 17 liradan 25 liraya, tam buğday ekmeği 14 liradan 20 liraya, çavdarlı ekmek ise 14 liradan 20 liraya çıktı.

Glutensiz ekmek 25 lirayken, 30 lira oldu.

Ekmek çeşitlerindeki fiyat farkı ise yarından itibaren geçerli olacak.

Halk Ekmek’te zamlı tarifeye geçildi | Fiyatları normal bulan da var pahalı bulan da - 3

Halk Ekmek büfesi işletmecisi Hüseyin Kabakçı, “5 lirayı çok gören de var, fırınlara nazaran iyi oldu diyen de var. Çok alanlar memnun. Az alanlar memnun olmayabilir.” dedi.

Halk Ekmek’te zamlı tarifeye geçildi | Fiyatları normal bulan da var pahalı bulan da - 4

Ekmek satışının zamdan etkilenmeyeceğini düşünen Kabakçı, “Kalabalık bu saatlerde aynı dengede. Biraz sonra ekmeğimiz gelecek, bunu vatandaş da biliyor. Satışlara etkisi olacağını düşünmüyorum çünkü kalabalık bir aileyi düşünün. Maalesef 5 lirayla 8 lira arası 3 lira yapar.” dedi.

Halk Ekmek’te zamlı tarifeye geçildi | Fiyatları normal bulan da var pahalı bulan da - 5

Büfeye ekmek almak için gelen Ahmet Kış isimli vatandaş ise, “Fırınlar da pahalı ama gitgide fırınlara yaklaştı. Makası kapattılar. Ben birkaç komşuya ekmeği aynı anda alıyorum. O yüzden her geldiğimde 10 tane alıyorum. O sayı değişmiyor. Boğazdan kısamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok.” diye konuştu.

Halk Ekmek’te zamlı tarifeye geçildi | Fiyatları normal bulan da var pahalı bulan da - 6

Osman Ergün isimli vatandaş ise fiyatların pahalı olduğu görüşünü savundu. Ergün, “3 lirayken 5 lira olmuş. Ben Ankara diye duymuştum ama burası da aynıymış. Pahalı, çok pahalı.” dedi.

Halk Ekmek’te zamlı tarifeye geçildi | Fiyatları normal bulan da var pahalı bulan da - 7

Bir başka vatandaş ise fiyatların fırınlardaki fiyatlara oranla daha uygun olduğunu söyledi.

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