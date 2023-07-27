Halk Ekmek’te zamlı tarifeye geçildi | Fiyatları normal bulan da var pahalı bulan da
İstanbul Halk Ekmek ürünlerine bugünden geçerli olmak üzere yüzde 66 zam yapıldı. Zamla birlikte normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 liradan 5 liraya yükseldi. Bazı vatandaşlar zammı normal karşılarken, bazıları ise fiyatları pahalı buldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66 zam yapıldı.
Zamlı tarife bugün uygulanmaya başladı.
Halk Ekmek büfelerinde 3 liraya satılan 250 gram normal ekmek ve kepek ekmeği, yeni fiyatlandırmayla 5 liradan satılmaya başladı.