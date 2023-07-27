Halk Ekmek’te zamlı tarifeye geçildi | Fiyatları normal bulan da var pahalı bulan da

Büfeye ekmek almak için gelen Ahmet Kış isimli vatandaş ise, “Fırınlar da pahalı ama gitgide fırınlara yaklaştı. Makası kapattılar. Ben birkaç komşuya ekmeği aynı anda alıyorum. O yüzden her geldiğimde 10 tane alıyorum. O sayı değişmiyor. Boğazdan kısamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok.” diye konuştu.