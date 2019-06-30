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Halk otobüsü alev alev yandı

İHA

Ankara’da bir halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı. Yolcuların tahliye edildiği otobüsteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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    Ankara’da seyir halindeki halk otobüs alev aldı. Dumanların erken fark edilmesi olası bir facianın önüne geçerken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu otobüs küle döndü.

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    Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi’nde Karapürçek-Kızılay seferini yapan Muhammed Akkoyun idaresindeki 06 BJF 179 plakalı özel halk otobüsünde seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı.
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    Dumanları ve kokuyu fark eden yolcuların uyarısı üzerine otobüsü kenara çeken sürücü Akkoyun, otobüsü tahliye ederek kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştı.


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    Akkoyun ve çevredeki vatandaşların tüm müdahalelerine rağmen yangın kontrol altına alınamazken, yolcuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi.
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    İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın söndürülürken, otobüs kullanılamaz hale geldi.
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    Yangın başladığı sırada otobüsün seyir halinde olması ve içinde yolcu olması yürekleri ağza getirirken, dumanların erken fark edilmesi olası bir facianın önüne geçti.
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    Olayın görgü tanıklarından olan mahalle sakini Şenol Fırat, "Otobüse yetişelim diye koştuk. Otobüsle uğraşıyorlardı. Sonrasında şofördü galiba bir yerleri açmaya çalıştı ancak olmadı. Otobüsün sağ ön kısmından 30-40 saniye içerisinde önce duman çıktı, sonra alev aldı. İtfaiyeyi de ilk eşim aradı. İtfaiye gelene kadar da otobüs kullanılamaz hale geldi" diye konuştu.
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