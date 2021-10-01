Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 1'i ağır 4 yolcu yaralı

Avcılar'da bariyerlere çarpan halk otobüsündeki yolculardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kazada, bariyerlerden kopan demir parçası otobüsün arka kapısından saplanarak motor kısmından çıktı.

Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 07:16

Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 1'i ağır 4 yolcu yaralı - 1

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu yan yoldan Topkapı istikametine giden Talat Ş. yönetimindeki 146 numaralı Bakırköy-Boğazköy hattında çalışan İETT'ye bağlı 34 GA 8529 plakalı özel halk otobüsü kontrolden çıktı.

Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 1'i ağır 4 yolcu yaralı - 2
İçerisinde yaklaşık 30 yolcunun bulunduğu otobüs, kaldırıma çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada, bariyerlerden kopan demir parçası otobüsün arka kapısından saplanarak motor kısmından çıktı.
Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 1'i ağır 4 yolcu yaralı - 3

Bu sırada otobüsün arkasında seyahat eden 4 yolcu araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan 1'i ağır 4 yolcu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 1'i ağır 4 yolcu yaralı - 4

Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Halk otobüsü bariyerlere çarptı: 1'i ağır 4 yolcu yaralı - 5

Bu arada, otobüs şoförü Talat Ş, kazaya yağışlı havanın neden olduğunu ileri sürerek, olayda ölüm gerçekleşmemesinin en büyük tesellisi olduğunu söyledi.

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