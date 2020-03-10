Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı

Bu arada, yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



Görüntülerde, otobüsten yoğun bir dumanla birlikte alevlerin yükseldiği, bir vatandaşın aracın motor kısmına yangın tüpüyle müdahale ettiği ve itfaiyenin çalışması yer alıyor.