Halk plajlarında hazırlıklar başladı

Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde masa sandalye aralıkları, şezlong aralıkları ölçülmeye başlandı. Restoranlarda uygulanan masa sandalye aralığı gibi deniz ve havuz kenarlarında bulunan şezlonglarda da sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor. Antalya'nın Alanya ilçesi İncekum Plajı'nda işletmeciler sosyal mesafe kapsamında şezlong aralığını 2 metre olarak ölçüyor. Ayrıca masa, sandalye ve şezlong sayıları da yarıya düşürüldü.

"KENDİMİZCE PROVA YAPIYORUZ" İşletmeci Ahmet Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işletmeler kısmi olarak açılıyor. Biz de açılacağımız günü bekliyoruz, muhtemelen bu bayram sonu olacağını düşünüyoruz. Fazla şezlong sayısını indirdik, aradaki mesafeleri ölçmeye başladık. Kendimizce prova yapıyoruz. Önce insan sağlığı, hijyenik ortam önemli" şeklinde konuştu.



Ahmet Payalıoğlu ise, "Şezlongların arasını 2'şer metre açtık. Daha önceden 200 tane şezlongumuz vardı, bu sayıyı 100'e düşürdük. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz" dedi.