Halkın "sarı altını" 1 kilosu gram altını geçti: Pazarın en pahalısı ama geceleri bile satılıyor
Amasya'nın coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının fiyatı gram altını geçti. Çiçeğinin sarı rengi ve maddi değerini hiç kaybetmediği için halkın "sarı altın" diye adlandırdığı çiçek bamyanın kurusunun kilosu Amasya semt pazarında 3 bin 500 TL'den satılıyor. Bamya, altınla yarışan fiyatıyla pazarın en pahalı ürünü oldu.
Günün her saati alıcı bulan bamya altından daha kolay satılıyor. Alıcılar geç saatlerde bile üreticinin kapısına kadar gelebiliyor. İlde geçen yıl 2 bin 500 ton üretimi gerçekleşen bamyanın ekonomiye katkısı 367 milyon TL olarak açıklandı.