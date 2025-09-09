Halloween için geri sayım sürüyor: Cadılar Bayramı'nın bu yılki tarihi belli oldu

Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte Cadılar Bayramı (Halloween) heyecanı da şimdiden hissedilmeye başladı. Her yıl 31 Ekim’de kutlanan bu özel gün, özellikle Batı kültürlerinde büyük bir önem taşıyor. Halloween sadece eğlenceli kostümlerden ibaret değil; aynı zamanda köklü bir geçmişe sahip gelenekleri de içerisinde barındırıyor.

Cadılar Bayramı (Halloween) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl Ekim ayının son gününde kutlanan bu özel gün, 2025 yılında da aynı tarihte, 31 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Özellikle çocukların sabırsızlıkla beklediği “şeker mi şaka mı?” geleneği ve birbirinden yaratıcı kostümlerle renklenen Cadılar Bayramı, bu yıl da eğlenceli anlara sahne olacak.

Cadılar Bayramı, kökeni Pagan geleneklerine dayanan ve sonrasında Batı kültürlerinde yaygınlaşan bir kutlama olarak biliniyor. Özellikle ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde büyük ilgi gören bu özel gün, son yıllarda Türkiye’de de çeşitli etkinlikler, temalı partiler ve alışveriş kampanyalarıyla kutlanmaya başlandı.

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN?

Cadılar Bayramı için geri sayım resmen başladı. 31 Ekim’de kutlanacak olan bu özel gün, yine hem çocuklar hem de yetişkinler için keyifli ve unutulmaz anlara sahne olacak.

HALLOWEEN İLE ÖZDEŞLEŞEN TEMALAR

Kutlamaların vazgeçilmez unsurları arasında balkabağı süslemeleri, korku konseptli kostümler, makyajlar ve ev dekorasyonları yer alıyor. Sinema salonlarında korku filmleri gösterimleri, alışveriş merkezlerinde düzenlenen etkinlikler ve sosyal medyada paylaşılan temalı içerikler, Cadılar Bayramı atmosferini her yıl daha da yaygınlaştırıyor.

2025 yılında da 31 Ekim’in yaklaşmasıyla birlikte mağazalarda Halloween konseptli ürünler raflardaki yerini aldı. Özellikle kostüm, maske, dekoratif ürünler ve şekerlemeler yoğun ilgi görüyor. Eğlence mekânları da Cadılar Bayramı’na özel etkinliklerini şimdiden duyurmaya başladı.

