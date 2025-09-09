Halloween için geri sayım sürüyor: Cadılar Bayramı'nın bu yılki tarihi belli oldu
Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte Cadılar Bayramı (Halloween) heyecanı da şimdiden hissedilmeye başladı. Her yıl 31 Ekim’de kutlanan bu özel gün, özellikle Batı kültürlerinde büyük bir önem taşıyor. Halloween sadece eğlenceli kostümlerden ibaret değil; aynı zamanda köklü bir geçmişe sahip gelenekleri de içerisinde barındırıyor.
Cadılar Bayramı (Halloween) için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Her yıl Ekim ayının son gününde kutlanan bu özel gün, 2025 yılında da aynı tarihte, 31 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Özellikle çocukların sabırsızlıkla beklediği “şeker mi şaka mı?” geleneği ve birbirinden yaratıcı kostümlerle renklenen Cadılar Bayramı, bu yıl da eğlenceli anlara sahne olacak.