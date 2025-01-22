'Halsizim' diye gittiği hastanede 12 santimetrelik dev kitleyle karşılaştı: Neredeyse böbreğinden oluyordu
Bursa'da yaşayan Birol Kumoğlu, halsizlik sebebiyle tahlil yaptırmaya gittiğinde böbrek değerlerinin kötü olduğunu sağ böbreğinin küçük olduğunu, sol böbreğinde ise 12 santimetrelik bir kitle olduğunu öğrendi. Böbreğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Kumoğlu, 2.5 saatlik operasyon sonucunda kitleden kurtularak sağlığına kavuştu.
Bursa'da yaşayan 55 yaşındaki emekli deniz astsubayı Birol Kumoğlu, halsizlik şikayetiyle ilk önce sağlık ocağına başvurdu. Yaptırdığı tahlillerde böbrek değerlerinin yüksek olduğunu gören Kumoğlu, bunun üzerine Şehir Hastanesi'ne gitti. Yapılan görüntülemeler sonucu sağ böbreğin taşa bağlı olarak küçüldüğü, sol böbreğinde ise yaklaşık 12 santimetrelik böbrek ana toplardamarına uzanım gösteren büyük bir kitle olduğu ve böbreğin çevresinde kanama olduğu tespit edildi.