'Halsizim' diye gittiği hastanede 12 santimetrelik dev kitleyle karşılaştı: Neredeyse böbreğinden oluyordu

Daha sonrasında özel bir hastanede tedavi edilen Kumoğlu, sancılı süreci şu sözlerle anlattı:

"Hastalığım, ilk önce halsizlik ile başladı. Sağlık ocağında yaptırdığım tahlillerde böbrek değerlerimin yüksek olduğunu öğrendim. Doktorumun yaptığı tahliller ve tetkiklerde sol böbreğimde 10 santimetrenin üzerinde bir kitle, sağ böbreğimde ise 2.5 santimetrelik bir taş olduğunu öğrendim. Ancak 12 santimetrelik kitle nedeniyle böbreğimi kaybedebilirdim. İlk önce kitlenin alınması gerektiğini doktorum anlattı. Ameliyatı olduktan sonra böbrek değerlerim düzelmeye başladı. Doktoruma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.