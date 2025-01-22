'Halsizim' diye gittiği hastanede 12 santimetrelik dev kitleyle karşılaştı: Neredeyse böbreğinden oluyordu

Bursa'da yaşayan Birol Kumoğlu, halsizlik sebebiyle tahlil yaptırmaya gittiğinde böbrek değerlerinin kötü olduğunu sağ böbreğinin küçük olduğunu, sol böbreğinde ise 12 santimetrelik bir kitle olduğunu öğrendi. Böbreğini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan Kumoğlu, 2.5 saatlik operasyon sonucunda kitleden kurtularak sağlığına kavuştu.

'Halsizim' diye gittiği hastanede 12 santimetrelik dev kitleyle karşılaştı: Neredeyse böbreğinden oluyordu - 1

Bursa'da yaşayan 55 yaşındaki emekli deniz astsubayı Birol Kumoğlu, halsizlik şikayetiyle ilk önce sağlık ocağına başvurdu. Yaptırdığı tahlillerde böbrek değerlerinin yüksek olduğunu gören Kumoğlu, bunun üzerine Şehir Hastanesi'ne gitti. Yapılan görüntülemeler sonucu sağ böbreğin taşa bağlı olarak küçüldüğü, sol böbreğinde ise yaklaşık 12 santimetrelik böbrek ana toplardamarına uzanım gösteren büyük bir kitle olduğu ve böbreğin çevresinde kanama olduğu tespit edildi.

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'Halsizim' diye gittiği hastanede 12 santimetrelik dev kitleyle karşılaştı: Neredeyse böbreğinden oluyordu - 2

Daha sonrasında özel bir hastanede tedavi edilen Kumoğlu, sancılı süreci şu sözlerle anlattı:

"Hastalığım, ilk önce halsizlik ile başladı. Sağlık ocağında yaptırdığım tahlillerde böbrek değerlerimin yüksek olduğunu öğrendim. Doktorumun yaptığı tahliller ve tetkiklerde sol böbreğimde 10 santimetrenin üzerinde bir kitle, sağ böbreğimde ise 2.5 santimetrelik bir taş olduğunu öğrendim. Ancak 12 santimetrelik kitle nedeniyle böbreğimi kaybedebilirdim. İlk önce kitlenin alınması gerektiğini doktorum anlattı. Ameliyatı olduktan sonra böbrek değerlerim düzelmeye başladı. Doktoruma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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