Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Haberler - DHA 31.12.2021 - 11:23
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Sılanur (14) ve Sude Seksenlik (15) kardeşler, olimpiyatlardan etkilenerek 3 yıl önce halter sporu yapmaya başladı.
Geçen süreçte Kayseri'de düzenlenen yarışlara katılan sporcular il birincilikleri elde etti.
İki kız kardeş yarışmalara müstakil evlerinin bahçesine kurdukları kütük ve otomobil lastiklerini kaldırarak hazırlanıyorlar.
Kız kardeşlere en büyük desteği anneleri Suzan Mamak veriyor.
Her gün kızlarının antrenmanı esnasında başında bekleyen anne Mamak, çocuklarının başarılı olacağından emin olduğunu söyledi.
İlçedeki spor salonunda çalışmalarını sürdüren kardeşler, bu yıl kentte düzenlenen Okullararası Halter Şampiyonası'nda da birinci oldu.
64 kiloda yarışmaya katılan Sılanur Seksenlik 83 kilo kaldırarak birinci, 76 kiloda yarışmaya katılan Sude ise 103 kilo kaldırarak madalyaya uzandı.
Hedeflerinin Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek olduğunu söyleyen Sılanur Seksenlik, "Kardeşimle birlikte haltere gönül verdik. Okullararası şampiyonada il birinciliğim var. Şimdi de Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Hedeflerimiz büyük. Başarıya ulaşmak istiyorum" dedi.
Sude Seksenlik ise "Halterde iki defa il birinciliğim var. Şubat ayında düzenlenecek Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Buradan da başarılı döneceğiz. En büyük hedefimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu