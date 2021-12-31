Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Sılanur ve Sude Seksenlik kardeşler, halterde Türkiye Şampiyonası'na evlerinin bahçesine kurdukları kütük ve otomobil lastiğini kaldırarak hazırlanıyor. Seksenlik karleşlerin en büyük hedefi, Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek.

Haberler - DHA 31.12.2021 - 11:23

Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - 1

'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Sılanur (14) ve Sude Seksenlik (15) kardeşler, olimpiyatlardan etkilenerek 3 yıl önce halter sporu yapmaya başladı.

Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - 2

Geçen süreçte Kayseri'de düzenlenen yarışlara katılan sporcular il birincilikleri elde etti.

Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - 3

İki kız kardeş yarışmalara müstakil evlerinin bahçesine kurdukları kütük ve otomobil lastiklerini kaldırarak hazırlanıyorlar.

Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - 4

Kız kardeşlere en büyük desteği anneleri Suzan Mamak veriyor. 

Her gün kızlarının antrenmanı esnasında başında bekleyen anne Mamak, çocuklarının başarılı olacağından emin olduğunu söyledi.

Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - 5

İlçedeki spor salonunda çalışmalarını sürdüren kardeşler, bu yıl kentte düzenlenen Okullararası Halter Şampiyonası'nda da birinci oldu.

Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - 6

64 kiloda yarışmaya katılan Sılanur Seksenlik 83 kilo kaldırarak birinci, 76 kiloda yarışmaya katılan Sude ise 103 kilo kaldırarak madalyaya uzandı.

Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - 7

"HEDEFLERİMİZ BÜYÜK"

Hedeflerinin 'yi Avrupa'da temsil etmek olduğunu söyleyen Sılanur Seksenlik, "Kardeşimle birlikte haltere gönül verdik. Okullararası şampiyonada il birinciliğim var. Şimdi de Türkiye şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Hedeflerimiz büyük. Başarıya ulaşmak istiyorum" dedi.

Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - 8

Sude Seksenlik ise "Halterde iki defa il birinciliğim var. Şubat ayında düzenlenecek şampiyonasına hazırlanıyorum. Buradan da başarılı döneceğiz. En büyük hedefimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu

Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor - 9

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