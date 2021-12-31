Halterci kız kardeşler lastik ve kütükle Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor

Sude Seksenlik ise "Halterde iki defa il birinciliğim var. Şubat ayında düzenlenecek Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Buradan da başarılı döneceğiz. En büyük hedefimiz Avrupa'da ülkemizi temsil etmek. Bunun için çalışıyoruz" diye konuştu