Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Hamdi Ulukaya aslen nereli ve kaç yaşında?
Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu dünyaca ünlü marka Chobani, Fenerbahçe’ye sponsor oldu. Firma sarı-lacivertli kulübün stadyum isim sponsorluğu ve Avrupa maçlarındaki forma ğöğüs sponsorluğu konusunda anlaşma yaptı. ABD’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden birisi olan firmanın kurucusu Hamdi Ulukaya başarı hikayesi ile çok konuşuldu. Hamdi Ulukaya, yoğurt markasının sahibi, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Hamdi Ulukaya sosyal sorumluluk projelerine ve girişimcilere verdiği destekle tanınıyor. Peki Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? İşte, Hamdi Ulukaya’nın hayatı…
Türkiye’nin Erzincan ilçesinde dünyaya gelen ve 2005 yılında Chobani markasını kuran Hamdi Ulukaya kısa sürede ulaştığı servetle dikkat çekiyor. Özellikle sağlıklı ve doğal içeriklere sahip olan yoğurtlarıyla adından sıkça bahsettiren firmanın kurucusu olan Hamdi Ulukaya’nın ailesi süt ve peynir üretimi ile uğraşıyordu. Ulukaya’nın gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasında ailesinden gelen bilgi birikimi önemli bir pay sahibi oldu. Girişimcilik alanında birçok ödülün sahibi olan Hamdi Ulukaya, girişimcilerin kariyer planlamalarında önemli bir rol model oldu. Peki Hamdi Ulukaya kaç yaşında? İşte, kariyeri hakkında bilgiler…