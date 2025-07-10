Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Hamdi Ulukaya aslen nereli ve kaç yaşında?

Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu dünyaca ünlü marka Chobani, Fenerbahçe’ye sponsor oldu. Firma sarı-lacivertli kulübün stadyum isim sponsorluğu ve Avrupa maçlarındaki forma ğöğüs sponsorluğu konusunda anlaşma yaptı. ABD’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden birisi olan firmanın kurucusu Hamdi Ulukaya başarı hikayesi ile çok konuşuldu. Hamdi Ulukaya, yoğurt markasının sahibi, kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Hamdi Ulukaya sosyal sorumluluk projelerine ve girişimcilere verdiği destekle tanınıyor. Peki Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? İşte, Hamdi Ulukaya’nın hayatı…

Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Hamdi Ulukaya aslen nereli ve kaç yaşında? - 1

Türkiye’nin Erzincan ilçesinde dünyaya gelen ve 2005 yılında Chobani markasını kuran Hamdi Ulukaya kısa sürede ulaştığı servetle dikkat çekiyor. Özellikle sağlıklı ve doğal içeriklere sahip olan yoğurtlarıyla adından sıkça bahsettiren firmanın kurucusu olan Hamdi Ulukaya’nın ailesi süt ve peynir üretimi ile uğraşıyordu. Ulukaya’nın gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasında ailesinden gelen bilgi birikimi önemli bir pay sahibi oldu. Girişimcilik alanında birçok ödülün sahibi olan Hamdi Ulukaya, girişimcilerin kariyer planlamalarında önemli bir rol model oldu. Peki Hamdi Ulukaya kaç yaşında? İşte, kariyeri hakkında bilgiler…

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Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Hamdi Ulukaya aslen nereli ve kaç yaşında? - 2

HAMDİ ULUKAYA KİMDİR?

Hamdi Ulukaya, 26 Ekim 1972 tarihinde Erzincan'ın İliç ilçesinde dünyaya geldi. Ulukaya’nın ailesi süt ve peynir üretimiyle ilgilenen çiftçidir.

Ulukaya'nın bu çevrede büyümesi, ileride gıda sektöründe başarılı bir kariyer yapmasına zemin hazırlamıştır. 1994 yılında ailesinin küçük işletmesinde çalışmak için İstanbul'a gelmiş ve burada ekonomik zorluklarla mücadele etmeye başlamıştır.

Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Hamdi Ulukaya aslen nereli ve kaç yaşında? - 3

Eğitim hayatını İstanbul'da tamamlayan Ulukaya, ardından Amerika'ya giderek, Syracuse Üniversitesi'nde eğitim almıştır. Amerika'da iş hayatına atılan Ulukaya, 2005 yılında Chobani markasını kurarak, yoğurt sektörüne adım atmıştır.

2005 yılında satın aldığı eski bir süt fabrikasında üretime başlayan Ulukaya, markasını öncelikle "doğal yoğurt" ve "sağlıklı yaşam" temaları etrafında şekillendirmiştir.

Hamdi Ulukaya kimdir, serveti ne kadar? Hamdi Ulukaya aslen nereli ve kaç yaşında? - 4

Chobani, Amerikalılara özgün, katkı maddesi içermeyen ve doğal yoğurt sunmayı vaat ederek piyasada fark yaratmış ve hızla büyümüştür. Bugün, Chobani, ABD'nin en büyük yoğurt markalarından biri haline gelmiştir. 2024 itibarıyla 2,3 milyar dolarlık bir serveti olduğu tahmin edilmektedir.

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